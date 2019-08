Honda MBX: un huracà amb poca bufera

A començaments dels anys 80, Freddie Spencer era el pilot que tallava el bacallà al campionat mundial de motociclisme. Conscients de la tirada del pilot de Louisiana, a Honda van aprofitar la seva imatge per promocionar el llançament de la MBX75, un dels primers models que la casa japonesa va començar a produir aquí, encara a l’antiga fàbrica de Montesa a Esplugues de Llobregat.

Per fer-la més popular, van convocar un concurs a través de la revista Motociclismo perquè els aficionats triessin el nom comercial de la moto. L’opció guanyadora va ser Hurricane. Però la veritat és que, tot i que aquesta tenia molt bona pinta i el públic l’esperava per comparar-la amb la Montesa Crono, la Bultaco Streaker, la Derbi Sport Copa o la Yamaha RD80 que arribaria una mica més tard -les altres que aspiraven a repartir-se el pastís del mercat del carnet A1-, aquest huracà va quedar com una garbinada... i poca cosa més.

El principal hàndicap era, probablement, el preu: gairebé 250.000 pessetes, un dineral. El gran argument d’aquesta japonesa del Vallès era la refrigeració líquida, la barreja de gasolina i oli separadament, l’admissió per làmines i, sobretot, la suspensió. Però el motor quedava una mica curt de potència, i això no acabava d’agradar al perfil d’usuaris d’aquell moment, que buscaven més agressivitat per plantar cara a unes motos que es podien trucar amb relativa facilitat encara que de manera il·legal.

Tot i això, l’Honda MBX75 va obtenir un bon volum de vendes. El mercat estava esperant amb candeletes motos japoneses des de feia temps, ja que les mesures proteccionistes de l’economia espanyola n’havien bloquejat l’entrada.