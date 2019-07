Ducson Repris: l’autèntica moto de Mollet

Quan parlem de Derbi s’acostuma a fer referència a “la marca de Mollet del Vallès”, però la realitat no és aquesta: la fàbrica era a Martorelles, on, anys més tard, també hi hauria una altra marca, Mecatecno. El 1925 Simeó Rabasa i el seu cunyat, Vicenç Solà, van fundar un taller de reparació de bicis al centre de Mollet, localitat amb gran tradició ciclista. Sis anys després, els dos familiars es van separar i el primer va crear a Mollet Bicicletas Rabasa, que el 1950 donaria peu a la fundació de Derivados de Bicicletas, Derbi, a Martorelles. Per la seva banda, Solà va posar en marxa Industria Ciclista Vicenç Solà a Mollet, l’embrió del que el 1957 es convertiria en Ducson, nova casa dedicada a la construcció de velomotors i autèntica gran marca de Mollet.

El nom Ducson no era cap acrònim ni volia dir res, però com que sonava a “estranger” el van adoptar per transmetre confiança i credibilitat. Aquestes motos es caracteritzaven per córrer molt i, de fet, alguns models es van utilitzar per fer curses. Entre ells, el més popular va ser el Ducson Repris, de 49 cc, que agafava els 80 per hora. Tot un prodigi per a l’època. Hi ha l’anècdota que quan Ángel Nieto va viatjar per primer cop de Madrid a Barcelona per buscar feina en alguna de les moltes marques de motos que hi havia per aquí, ho va fer amb una Ducson Repris.

Pilots com Pere Auradell, Ricard Fargas o el sabadellenc Ramon Torras -de qui tothom deia meravelles i assenyalava com un futur campió mundial- van defensar els colors d’aquesta marca vallesana. Les Ducson van agafar un cert prestigi, no únicament al mercat local, sinó també a França.

La marca va superar la crisi dels anys 80, i abans, el 1964, fins i tot un incendi a les seves instal·lacions, que van quedar destrossades. Però l’any 2000 va desaparèixer amb el tancament definitiu de la factoria, tot i que des del 1988 ja no fabricaven motos, només components.