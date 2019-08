Yamaha SR250: la moto que feia la vida fàcil

Amb el tancament de les fàbriques Bultaco, Montesa i Ossa desapareixien tres marques que havien tingut una enorme acceptació, amb models com la Metralla, la Brio o la 250 Copa. El mercat local es quedava sense productes autòctons del segment de les monocilíndriques d’un quart de litre de cubicatge. Yamaha, que el 1982 s’acabava d’establir a l’Estat aprofitant la porta que va suposar la fusió amb Sanglas, ho va veure clar i van començar a vendre un model que era el primer de tot el seu catàleg produït aquí, a l’Hospitalet de Llobregat.

Les primeres unitats d’aquella moto, amb una tendència clarament custom, tenien la majoria de components portats del Japó, però abans d’un any ja n’incorporaven molts de fets aquí per complir amb una normativa molt proteccionista que obligava els fabricants asiàtics a utlilitzar peces que en un 70% fossin d’origen local o, com a mínim, europeu. Això va fer que Yamaha passés a produir aquesta moto des de la factoria de Palau de Plegamans per a tot el món en menys d’un any.

La SR250 es va convertir en un bestseller que es va vendre durant 34 anys! Havia nascut als Estats Units el 1980 amb el nom d’Exciter. Però en cap mercat va tenir l’èxit aclaparador que va tenir aquí, fins que el 2002 la van deixar de vendre a Espanya perquè una nova normativa sobre les emissions contaminants la va deixar fora de joc. Encara seguiria fins al 2014 en determinats països.

A més de la SR250, hi va haver una versió més chopper d’aquesta moto tan pràctica: la Special, que duia un manillar més elevat i un seient de dos nivells.

En els dotze primers anys de la seva vida, només el mercat espanyol -on el 1996 valia 499.000 pessetes- en va adquirir més de 41.000 unitats. Això feia que aquesta moto fos la primera per a diverses generacions d’usuaris. A alguns, potser, els caurà alguna llagrimeta mentre llegeixen això.