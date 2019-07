Montesa Cota: la trialera de més èxit

El 1968, Pere Pi -que havia guanyat diversos títols de motocròs- es convertia en el primer campió d’Espanya de trial de la història, i aquell mateix any començava la producció en sèrie d’una moto que ha sigut la que s’ha fabricat durant més temps amb continuïtat a Espanya, ja que a hores d’ara encara la produeixen.

La Cota, nascuda per plantar cara a les ja existents Sherpa de Bultaco, però també a les Mick Andrews Replica d’Ossa, que vindrien més tard, va ser una moto revolucionària en molts aspectes tècnics. El principal, que el dipòsit i el seient formaven una sola unitat, en forma de banana. Un disseny que va acabar de perfilar Leopoldo Milà. Pi també va introduir elements com els estreps abatibles, que no s’havien vist mai en cap moto i que eren especialment útils a l’hora de passar per damunt d’obstacles de grans dimensions; el tub vaporitzador que sortia del dipòsit, o, més endavant, el cargol que feia de frontissa per poder aixecar el conjunt del dipòsit-seient per poder accedir a la mecànica de la moto sense haver-la de desmuntar.

Amb les diferents versions d’aquesta moto, que l’any passat va celebrar els 50 anys, Montesa és la marca que ha guanyat més títols de trial, que es va introduir a Catalunya a principis dels anys seixanta. La primera cursa federada la van disputar al Tibidabo el 1964, amb victòria de Joan Soler Bultó. Un any després començaria la primera edició del campionat de Catalunya de trial.

En plena crisi de la indústria de la moto, el 1983 l’acord de Montesa amb Honda va permetre salvar la marca. Gairebé deu anys més tard apareixeria la primera Cota amb un motor de quatre temps. En cinquanta anys s’han fet 43 versions diferents d’aquesta moto, de la qual s’han construït 160.000 unitats.