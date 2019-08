5 cotxes dels anys 80 que són una bona inversió

Els anys 80 van ser una dècada prodigiosa per als fabricants d'automòbils. Vendes que no paraven de créixer any rere any, apassionats que reclamaven models cada cop més potents i exclusius i una pila de models que ja s'han convertit en llegenda. Però hi ha vida més enllà dels mítics BMW e30, Audi Quattro, Lancia Delta o Peugeot 205 GTI, entre d'altres. Per això us proposo cinc models icònics dels anys 80 que no deixa de ser útil de tenir en compte perquè segueixen revaloritzant-se encara avui i poden suposar una inversió divertida i intel·ligent.

Renault 5 Copa

El Renault 5 Copa va ser l'evolució del Renault 5 un utilitari aparegut als 70 però que durant els 80 va viure els seus anys de glòria. El Renault 5 Copa o Supercinco va ser la versió més esportiva d'aquest gal que va introduir els para-xocs de plàstic, i aviat es va convertir en un cotxe de culte gràcies als 110 CV del seu motor gasolina turbo que el convertien en un dels cotxes més desitjats als anys 80, i que encara avui mantenen tot el seu encant entre els apassionats del motor.

Opel Manta

Abans que Opel fabriqués els Ascona i els Calibra va disposar d'un model esportiu cupè de tracció posterior anomenat Manta. Entre tots els Manta fabricats va destacar el Manta B de segona generació (1982-1988) associat a un motor gasolina 1.8 o la versió GSi amb motor de dos litres de cubicatge que oferia 125 CV per moure un conjunt que pesava poc més de 1.000 quilos. Malauradament en queden poques unitats i les més benr conservades no paren de guanyar valor amb el pas del temps.

Ford Sierra

Ford va sorprendre a tothom amb el seu Sierra, una berlina de caràcter familiar amb un dinamisme excepcional i una estètica única que ben aviat es va convertir en un autèntic èxit de vendes. El Sierra es va fabricar entre el 1982 i el 1993 i va ser substituït pel Mondeo, una berlina més tradicional i burgesa. Tot i que es va associar a molts motors amb potències diferents, les unitats més cotitzades i que segueixen guanyant valor cada any són les XR4 i RS Cosworth, que utilitzen els motors 2.8i de sis cilindres en V i el 2.0T de quatre cilindres que oferia més de 200 CV, una autèntica barbaritat per a un cotxe dels anys vuitanta.

Alfa Romeo Alfetta GT

L'Alfetta GT va ser un model cupè que Alfa Romeo va fabricar entre el 1974 i el 1987. Els models més interessants són els de la segona sèrie (1980-87) sobretot equipats amb el motor V6 2.5 que oferia 160 CV de potència, cosa que el convertia en un dels models més desitjats dels anys 80. Amb tot, la bombolla especulativa d'aquest model ja s'ha començat a inflar i les unitats fa temps que pugen de preu.

Seat Ibiza

El primer Seat Ibiza va sortir de la línia de producció de la Zona Franca l'any 1984, i la primera generació del model es va convertir aviat en un èxit de vendes. Tot i que no ha estat mai tan valorat com els icònics 205 GTI o Renault 5 Copa, entre d'altres, l'Ibiza de primera generació era un gran cotxe dissenyat per Giugiaro i motor Porsche (sí, ho heu llegit bé). Entre totes les versions, la més cotitzada i que seguirà guanyant valor durant els anys vinents és la que porta motor 1.7 System Porsche de 110 CV.