Suzuki SJ 410: la porta d’entrada al 4x4

L’entrada dels fabricants de cotxes i motos japonesos al mercat europeu no va ser fàcil. Les lleis proteccionistes de finals dels setanta obligaven els productors nipons a buscar un soci als diferents mercats locals per establir-s’hi. Així, les motos Honda van entrar a Espanya gràcies a l’adquisició de Montesa, les Yamaha ho van fer per la compra de Sanglas, Kawasaki va entrar de la mà de Derbi, i Suzuki per la fusió amb Puch.

Amb els cotxes va passar una cosa semblant. Suzuki, que tenia molta experiència en cotxes petitets, va comprar el 30% de l’empresa Santana, que fabricava els Land Rover espanyols a la seva fàbrica de Linares (Jaén). El primer model que van produir en aquelles instal·lacions, el 1983, va ser l’SJ 410, un petit 4x4 que rebia aquesta denominació perquè disposava de tracció a les quatre rodes, d’aquí el 4, i el 10 perquè portava un motor de 1.000 cc.

Aquell cotxe va significar l’accés al món de l’ off-road per a molts conductors, i el Suzuki es va convertir en un cotxe molt popular, sobretot als llocs d’estiueig i a la muntanya, per les possibilitats d’oci que oferia.

L’SJ 410 va derivar en l’SJ 413, que després anomenarien Samurai, i que van fer fins al 2003. El petit TT va ser l’embrió del Jimny, i de l’actual Vitara, que fabriquen directament els japonesos de Suzuki.

Suzuki va intentar conquerir el mercat americà amb l’SJ 413, que allà s’anomenava X-90, però les estrictes normes d’homologació dels Estats Units van castigar molt el comportament de les suspensions, i el cotxe va agafar molt aviat la fama de ser perillós i fàcil de bolcar.