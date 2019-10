El Pajero ja és història

El Mitsubishi Pajero –també anomenat Montero al nostre mercat per motius lingüístics i comercials i Shogun al Regne Unit– ja és història. La marca japonesa dels tres diamants va començar a fabricar el seu totterreny més robust, amb reductora i bloqueig de diferencial, l’any 1982, fruit de la voluntat de la marca per crear un model capaç de competir amb els mítics Jeep i Land Rover en versió japonesa.

El primer Pajero destacava per disposar de versions amb canvi automàtic, suspensió davantera, direcció assistida i amortidors mecànics, detalls de confort poc freqüents entre els totterrenys del seu temps. A més a més, la seva imatge, desenfadada i simpàtica, va ajudar-lo a fer-se un lloc al mercat japonès i nord-americà amb relativa facilitat.

La primera generació va ser un èxit comercial i va animar a Mitsubishi a presentar una segona gneració del Pajero l’any 1992, amb una pila de novetats, com ara una nova transmissió a les quatre rodes, un nou sistema d’ABS més dòcil i efectiu i nous motors dièsel i gasolina més potents i eficients.

Però l’autèntic pas endavant del Pajero va arribar amb la tercera generació, presentada l’any 1999. Aquesta generació va passar a anomenar-se Montero als països amb influència de la llengua castellana per motius comercials, i va revolucionar el segment amb un nou xassís monocasc associat a uns sistemes de suspensions independents sobre cada eix, direcció de cremallera i nous motors i caixes de canvis. A més, aquesta tercera generació incorporava millores en la gestió electrònica i una posada a punt enfocada a un públic més gran, amb un centre de gravetat més baix que el feia no gaire diferent a un turisme en autopistes i carreteres ràpides però mantenint el seu caràcter aventurer fora de l’asfalt.

Finalment, Mitsubishi va presentar la quarta generació del Montero l’any 2006, que ha arribat fins als nostres dies. Aquest ha estat el Pajero/Montero més segur, gràcies a l’incorporació de nous airbags frontals i laterals i un nou control de tracció i d’estabilitat. A Europa Mitsubishi hi va comercialitzar el potent i immortal motor 3.2 DiD amb potències de 170 i 200 CV, mentre que en altres mercats també hi va comercialitzar un motor V6 gasolina.

Una llegenda del Dakar

Però és impossible parlar del Pajero/Montero i no fer referència al seu palmarès en el Dakar, el ral·li més dur del planeta. Mitsubishi va començar a competir amb el Pajero al Dakar l’any 1983, i va obtenir la seva primera victòria el 1985.

Durant la dècada dels 80 i els 90 el Pajero va protagonitzar uns duels memorables amb els Toyota Land Cruiser, els Citröen ZX i els Peugeot 405 T16, i no va poder repetir victòria al Dakar fins al 1992, de la mà del pilot Hubert Auriol. Aquell va ser el començament d’una nova dinastia, ja que el Pajero va repetir victòria els anys 1993, 1997, 1998 i de forma consecutiva entre el 2001 i 2009, quan el Dakar va abandonar l'Àfrica per la inestabilitat política de la regió. D’entre tot el reguitzell de victòries, en destaca la de l’alemanya Jutta Kleinschmidt, la primera dona a guanyar el ral·li més dur del planeta.