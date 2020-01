Nissan Patrol Fanta Limón, el cotxe català que va triomfar al Dakar

L’any 1986 la divisió esportiva Nissan Motorsport va decidir que el seu Patrol amb motor dièsel (un cotxe que es va fabricar a la planta de la Zona Franca entre 1983 i 2001) havia de participar en el París-Dakar. L’encàrrec de desenvolupar el model de competició per preparar-lo per al ral·li més dur del món va correspondre al Centre Tècnic Europeu de Nissan, amb seu a Barcelona. D’aquesta manera va néixer el Nissan Patrol Fanta Limón, anomenat així per la publicitat que lluïa a la carrosseria i que ben aviat el va convertir en un model icònic.

El mateix 1986 el Nissan Patrol desenvolupat a Barcelona va prendre part en les seves primeres curses, el ral·li de Tunis, la Baja Aragón i el ral·li dels Faraons, on el cotxe pilotat per Miguel Prieto i el copilot Ramon Térmens va aconseguir una sonada victòria.

Un dièsel especial

A diferència dels principals candidats a la victòria final al Dakar dels anys 80, el Nissan Patrol Fanta Limón utilitzava un motor turbodièsel de quatre cilindres i 2,8 litres de cubicatge que oferia 146 CV i una velocitat punta de 150 km/h. No era el cotxe més ràpid ni el més capaç de la cursa, però era molt sòlid, fiable i regular.

L’1 de gener del 1987 dos Nissan Patrol Fanta Limón van prendre la sortida a París, una unitat pilotada pels ja esmentats Miguel Prieto i Ramon Térmens i una segona unitat ocupada pels germans Jorge i Hansi Babler.

El Dakar del 1987 aviat es va convertir en una autèntica odissea per al cotxe desenvolupat a Catalunya, perquè durant la segona etapa entre Alger i Ghardaia el camió de subministraments va patir una incidència que el va deixar fora de combat. I els dos cotxes en cursa es van quedar sense possibilitat d’obtenir recanvis amb més de 12.000 quilòmetres de sorra i desert al davant.

El cotxe dels germans Babler va quedar fora de combat després d’un accident a les dunes que el va deixar inutilitzable, però el de Prieto i Térmens va aguantar fins al final i va arribar a Dakar en un magnífic novè lloc (convé recordar que hi havia inscrits 312 cotxes, alguns d’ells mecànicament superiors al Patrol) i en primer lloc de la categoria de cotxes dièsel. De fet, el Nissan Patrol Fanta Limón va ser un cotxe avançat al seu temps perquè anys després molts altres vehicles adoptarien mecàniques dièsel per intentar conquerir el Dakar.

De l’oblit a la restauració

Després del Dakar, el cotxe pilotat per Prieto i Térmens, amb el dorsal 211, va acabar a la col·lecció privada de Salvador Claret, a Sils. S'hi va estar una pila d’anys, fins que el 2016 un grup de tècnics de Nissan de Barcelona el van localitzar i van decidir tornar-lo a la vida per celebrar els trenta anys de la seva històrica participació en el Dakar.

Tot i que el cotxe estava en molt mal estat de conservació, l’equip tècnic de Nissan en conservava els plans originals i després de dos anys de feina i sacrificis (els vuit membres de l’equip hi van participar desinteressadament els caps de setmana i festius), el Nissan Patrol Fanta Limón va ressuscitar amb tot el seu poder i encant original.