10 anys de Nissan GT-R

El 6 de desembre de 2007 Nissan va presentar el nou GT-R al Saló de Tòquio. Aquell esportiu tenia la difícil missió de substituir el llegendari Nissan Skyline, el seu sistema de tracció integral i el seu motor de sis cilindres.

Però NISMO, el departament esportiu de Nissan, van crear una bèstia realment espectacular. El seu particular disseny, que es manté molt vigent encara avui, va ser obra de Shiro Nakamura, que es va inspirar en els persoantges de la sèrie anime Gundam, popular també al nostre país i que tractava les aventures d’uns de cotxes-robots . Fins i tot l’empresa Polyphony Digital, creadors del videojoc Gran Turismo, van participar en el disseny i el desenvolupament del GT-R.

Per donar vida al GT-R, els enginyers de Nissan van optar per crear un motor V6 turbo de 3’8 litres de cilindrada que oferia 485 CV de potència i 588 Nm de parell associat a un eficaç sistema de tracció integral. Aquell primer model ja va mostrar el seu ‘savoir-faire’ i va superar pràcticament tots els esportius europeus del seu temps, Porsche 911 i BMW M3 inclosos.

El Nismo N-Attack Package i els seus 600 CV van fer un temps d’escàndol al vell traçat de Nürburgring: 7:08.679, superant al Mercedes AMG GT, Porsche 911 GT3, Dodge Viper o Chevrolet Camaro, entre altres

Des de la seva aparició, Nissan ha actualitzat el GT-R pràcticament cada any, amb edicions especials com ara el Nissan GT-R NISMO o el Nissan GT-R Track Edition. 10 anys després, el GT-R ofereix 570 CV de potència i 637 Nm de parell, a banda de lleugeres actualitzacions estètiques i tecnològiques com ara la introducció llums LED, sistema infoentreteniment o un nou sistema d’àudio. El seu preu també s’ha anat actualitzant amb el pas dels anys, i actualment un model bàsic costa 107.000 euros, una quantitat important, però menys de la meitat del que poden costar cotxes equivalents de Porsche, Lamborghini o Ferrari, i que tampoc superen al japonès en rendiment pur.