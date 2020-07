Mazda RX-7, el pioner japonès

Durant els anys 70, els cotxes esportius fets al Japó no tenien ni de bon tros la fama que tenen avui en dia. I si alguna cosa ha canviat en tots aquests anys ha estat gràcies a cotxes com el Mazda RX-7, el primer cotxe esportiu amb motor rotatiu que va triomfar a tot el món.

A Mazda tenien molt clar que la seva gamma necessitava un cotxe bonic, ràpid i àgil per fer-se un lloc en el mercat, amb un model que fes de far o guia per demostrar les possibilitats i capacitats de la marca. D'aquesta manera, Mazda va presentar l'any 1978 el seu RX-7, un model que va convertir-se en una revelació i en tot un èxit de vendes als Estats Units.

La primera clau de l'èxit del Mazda RX-7 cal buscar-la en la seva aposta mecànica. Fins aleshores ningú havia apostat seriosament pels motors rotatius, que tothom considerava menys eficients i més delicats que els motors convencionals. Amb tot, Mazda va demostrar que el seu motor rotatiu de tipus Wankel de 2,2 litres de cubicatge i 105 CV de potència era tot un encert tècnic i mecànic, i el seu funcionament suau com la seda, amb un rang d'ús molt elàstic (oferia bon parell per sota de les 3.000 rpm i responia en tot el rang del compta-revolucions) i relativament eficient (homologava un consum de poc més de 9 litres cada 100 quilòmetres) el van convertir en un objecte de desig immediat.

El Mazda RX-7 no era un esportiu gaire contundent, però era prou àgil per oferir sensacions esportives i bones prestacions en carreteres revirades, i això el va convertir en un cotxe de ral·li molt apreciat pels aficionats, i prou fiable per guanyar curses de resistència com les 24 Hores a Spa l'any 1981.

La maniobrabilitat del cotxe era superior a la de rivals més cars, com el Porsche 924 o l'Alfa Romeo GTV, i el preu (poc més de 7.000 dòlars) el convertia en un cotxe prou assequible per als aficionats, ja que costava menys que un BMW Sèrie 3 o un Nissan 240Z, tot i oferir millors prestacions.

El preu de compra era prou raonable, i les capacitats dinàmiques el feien tant o més divertit que alguns rivals que costaven molts més diners

La primera generació del Mazda RX-7 va estar en producció fins al 1985 i se'n van fabricar més de 474.000, el 80% al mercat nord-americà, on es va convertir en un autèntic cotxe de culte.

L'any 1985 Mazda va presentar la segona generació del seu RX-7, que ja utilitzava un nou motor rotatiu de 150 CV de potència però que no va resultar tan revolucionari ni esportiu com el seu predecessor, ja que pesava uns 400 quilos més (uns 1.400-1500 quilos) i tenia més mala dinàmica.

L'any 1992 Mazda va presentar la tercera i última generació del seu RX-7, que va estar en producció fins l'any 2002. A diferència dels seus predecessors, la tercera generació ja tenia un aire molt més juvenil i un punt macarra, per bé que va ser la versió més potent i amb millor relació entre pes i potència de tots ells, gràcies als seus 1.250 quilos de pes i 252 CV de potència extrets del motor rotatiu turbo. Tot i així, aquesta tercera generació va ser la menys venuda de tota la vida comercial de l'RX-7: només se'n van vendre unes 60.000 unitats, i Mazda va decidir crear un nou model esportiu anomenat RX-8, successor espiritual de l'RX-7. Per acabar, us deixem amb un vídeo que recull la història i evolució d'aquest mític esportiu: