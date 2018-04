Hellé Nice, la primera dona que va triomfar al volant

Mariette Hélène Delangle va néixer als afores de París a les acaballes de l'any 1900. Filla d'un carter, ben aviat va començar a tenir problemes amb els seus pares pel seu caràcter rebel, contestatari i independent.

Als 16 anys se'n va anar de casa dels pares per provar sort a París, on va treballar com a ballarina i actriu en diversos cafès i teatres de la ciutat sota el nom d'Hellé Nice, un pseudònim que la va acompanyar tota la vida. Les seves qualitats la van portar a convertir-se en l'estrella del Casino de París i el 1926 va formar la seva pròpia companyia de cabaret amb la qual va recórrer Europa. Una de les primeres coses que es va comprar quan va tenir-ne la possibilitat va ser un Citroën B12, una de les millors berlines del moment.

I és que la passió d'Hellé Nice era la velocitat. Primer va destacar com una de les millors esquiadores europees del primer terç del segle XX, però una lesió de genoll la va obligar a retirar-se i iniciar la seva carrera de pilot d'automòbils de la mà de la seva relació amb pilots com Henri de Courcelles i Marcel Mounngin.

El 1929 va debutar a l'Autòdrom de Montlhéry al volant d'un Omega-Six guanyant la cursa de categoria femenina i mostrant un nivell de conducció realment espectacular. El seu talent no va passar desapercebut i el seu amant Philippe De Rotschild va introduir-la als circuits nord-americans, on aviat es va convertir en una sensació.

El baró de Rotschild, que també corria amb un Bugatti, la va presentar al fundador de la marca, Ettore Bugatti, que li va oferir un volant oficial com a pilot de la marca. Hellé Nice va acceptar i va convertir-se en pilot titular de Bugatti el 1931 i els èxits van començar a arribar: tercera a Le Mans, cinquena a Monza… Aviat el cotxe blau i la figura femenina d'Hellé Nice es van convertir en una icona dels circuits.

Hellé Nice no va poder guanyar cap Gran Premi, però en moltes de les curses va quedar per davant d'alguns dels millors pilots de tots el temps. I és que Hellé Nice se les va heure al circuit amb pilots llegendaris com Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola, Louis Chiron, Bernd Reosemeyer i Luigi Fagioli, entre altres.

Durant sis anys la pilot francesa va obtenir desenes de victòries –gairebé totes en proves menors– i va prendre part en el tràgic Gran Premi d'Itàlia a Monza de l'any 1933, on van morir tres pilots (Campari, Borzacchini i Czaikowski) o el Ral·li de Montecarlo del 1935.

El seu caràcter independent la va convertir en una dona lliure que va mantenir diverses relacions amb molts homes importants del seu temps, com ara Jean Bugatti –fill d'Ettore– i el mecànic d'Alfa Romeo Arnaldo Binelli, amb qui va viatjar al tràgic Gran Premi de Rio de Janeiro del 1936.

Un final inesperat

Hellé Nice estava lluitant per la victòria del Gran Premi de Rio de Janeiro quan un accident múltiple a l'última volta de la cursa la va fer sortir disparada. Hellé va tenir sort: van morir sis persones i en van resultar ferides 45, entre elles la pilot francesa, que va patir un coma durant tres mesos en un hospital brasiler.

Aquell accident la va tenir un any llarg fora de les pistes, però no va tornar a ser mai la mateixa pilot alegre, agressiva i ràpida: patia en silenci els remordiments d'haver causat un accident que va comportar la mort de sis persones. En especial, Hellé se sentia responsable de la mort d'un policia que va esmorteir el cop quan va sortir disparada del bòlid: la pilot francesa va sobreviure, però el policia brasiler no va tenir tanta sort.

Allunyada de la primera línia de les carreres, Hellé va viure durant uns anys entre París i Niça, però els seus béns i la seva riquesa començaven a disminuir. L'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'acusació del pilot de Bugatti Louis Chiron –un rival que havia derrotat més d'una vegada– de ser una espia nazi a sou de la Gestapo –una acusació que no es va poder demostrar mai– van marginar la pilot francesa, que no va tornar a ser mai més la pilot d'anys abans.

Però ¿va ser agent de la Gestapo? L'acusació de Chiron es basava en el fet que la pilot havia mantingut amistat amb diversos pilots alemanys els anys anteriors a la guerra i que s'havia deixat veure públicament acompanyada d'aquestes amistats durant els anys de la guerra. Aquest fet, sumat a les acusacions de Chiron, va fer que Hellé Nice fos considerada col·laboracionista per bona part de la societat francesa, que va girar-li l'esquena.

A la dècada dels 50 Hellé Nice ja no era la noia jove que enlluernava el món, i el seu amant Arnaldo Binelli va abandonar-la després d'espoliar la fortuna de la pilot francesa en una sèrie de negocis opacs. Hellé Nice va morir l'any 1984, oblidada i marginada del món del motor i havent de viure de la beneficència els últims anys de la seva vida.