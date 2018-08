Els 3 Ferrari més barats del mercat de segona mà

Mai ens atreviríem a dir que un Ferrari és lleig, o que ha estat un fracàs. Ara bé, al llarg de la seva història els de Maranello han fabricat alguns models que no han acabat de conquerir el cor dels seus clients ni dels milions de ‘tifosi’ que la marca transalpina té arreu del planeta, i això els ha fet especialment atractius al mercat de segona mà.

Ara bé, tot i que tenir el Ferrari és el somni de gairebé tots els nens (i adults) del món cal tenr en compte que els costos de manteniment són extraordinaris. Hi ha casos de gent que s’ha arribat a gastar més de 80.000 euros en maneteniments (gasolina, neumàtics, oli, filtres, suspensions...) en poc més de 10.000 quilòmetres. I és que aquestes màquines no són barates de mantenir, i molts propietaris s’enganxen els dits –literalment- amb aquests superesportius. A més, en cas de comprar un d’aquests cotxes cal estar molt segur del seu manteniment i del llibre de revisions, ja que els Ferrari requereixen un manteniment molt precís i singular.

Mondial

Quan el Mondial va aparèixer l’any 1980 va ser objecte de moltes crítiques per part de premsa especialitzada, a més d’importants problemes electrònics i mecànics que van afectar a moltes de les més de 4.000 unitats fabricades a Maranello. cosa que explica que durant molts anys hagi estat el Ferrari de segona mà més barat amb molta diferència. De fet encara avui és possible torbar unitats a Bèlgica, Holanda o Alemanya amb menys de 100.000 quilòmetres a un preu entre els 30.000 i els 50.000 euros.

El Mondial en qualsevol de les seves variants (8, QV, 3.2 o T) era el model d’accés a la gamma, i això li va valer el dubtós honor de ser batejat com “el Ferrari dels pobres”. Era lent, no massa agraciat segons els paràmetres del seu temps i als clients de Ferrari no els acabava d’agradar la idea que gent menys rica quer ells puguessin tenir un cotxe amb el símbol del ‘Cavallino Rampante’ sobre el capó.

F355

El Ferrari F355 està considerat per molts analistes i seguidors de la marca com el pitjor Ferrari de tots els temps, fins i tot per davant del Mondial. Tot i haver estat fabricat entre els anys 1994 i 1999 la seva poca fiabilitat va fer que el mercat de segona mà s’omplís d’aquest ‘Cavallino’ en poc temps, gràcies a que aquest va ser un dels Ferrari més prolífics de tots els temps, amb 11.273 unitats fabricades. Actualment es poden trobar unitats per uns 50.000 o 60.000 euros al mercat espanyol.

El seu motor V8 de 380 CV es podia associar a una caixa de canvis manual de sis relacions o una semiautomàtica provinent dels Fórmula 1 del seu temps. En tots dos casos els embragatges no duraven massa temps (eren elements pensats per utilitzar en cursa i no per resistir el pas dels quilòmetres a la carretera) i la seva substitució no era barata, ja la visita al taller oficial costa entre els 6.000 i els 10.000 euros per canviar la transmissió. Un altre dels punts febles del F335 era el col·lector dels gasos d’escapament, que s’han de substituir periòdicament (i tampoc és una reparació econòmica).

Tot i la seva escassa fiabilitat i els costos de manteniment realment elevats, el F355 en qualsevol de les seves versions (Berlinetta, Spider o GTS) és un dels Ferrari més atractius mai fabricats.

F360 Modena

El Ferrari F355 va ser substituït l’any 1999 pel F360 Modena, el primer Ferrari amb xassís i carrosseria íntegrament fabricada en alumini. El F360 disposava d’un motor V8 amb 400 CV de potència, i com el seu predecessor també disposava de caixa de canvis manual o automàtica de sis relacions. L’any següent Ferrari va presentar la versió descapotable o Spider, 60 quilos més pesada que la versió ‘berlinetta’ o Modena.

Els F360 Modena no tenien grans problemes mecànics més enllà d’algunes de les primeres unitats amb problemes al variador de fase que podien arribar a malmetre el motor i que cal estar atent al canvi de les corretges de distribució i de l’embragatge cada 3 anys.

Molts consideren que el F360 Modena és l’últim Ferrari autèntic abans de l’arribada dels turbos i les electròniques, i és possible trobar algunes unitats al nostre país per usn 60.000 euros.