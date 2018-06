Un Ferrari 250 GTO a subhasta per 39 milions d’euros

És el Ferrari més cotitzat de tots els temps. El Ferrari 250 GTO és un autèntic unicorn del món de l’automòbil, ja que els de Maranello només van fabricar 38 unitats d’aquest model entre els anys 1962 i 1964 i popularment se’l considera el millor esportiu de tots els temps.

Els 250 GTO (Gran Turismo Omologato) van ser una edició especial de Ferrari, nascuts del disseny del mestre Sergio Scaglietti i amb un motor davanter V12 atmosfèric que entrega una potència de 302 CV, suficient per arrossegar els poc més de 1.000 quilos de pes del vehicle. El seu full de servei és extens i impecable, ja que va guanyar els campionats del món de GT els anys 1962, 1963 i 1964 sense oposició.

La casa de subhastes RM Sotheby’s té programada una subhasta a Monterey, Califòrnia, els propers 24 i 25 d’agost on es vendrà un 250 GTO al millor postor. El seu preu de sortida és de 39 milions d’euros (45 milions de dòlars), i de vendre’s per aquesta quantitat -o una de superior- es convertirà en el cotxe més car de la història, un rècord que ara ostenta un altre unitat del 250 GTO venuda al concurs d’elegància de Pebble Beach de l’any 2014.

Vendes estratosfèriques

Aquestes transaccions són públiques, però han existit acords entre desconeguts i particulars que han superat de llarg aquests preus. De fet ara fa unes setmanes es va vendre un altre 250 GTO (guanyador del Tour de France de 1964) per uns 60 o 70 milions d’euros, una quantitat confirmada per l’expert historiador expert en Ferrari Marcel Massini. Un altre comprador anònim va pagar uns 53 milions d’euros per una unitat del 250 GTO en una transacció entre dos particulars.

El valor dels 250 GTO seguirà creixent de manera exponencial els pròxims anys, ja que les 38 unitats existents seguiran augmentant el seu valor mentre la capacitat econòmica dels potencials clients d’aquest cotxe segueixi creixent. De fet alguns dels experts del sector observen que les unitats amb més victòries i historial poden arribar a superar la barrera dels 100 milions d’euros en un futur no gaire llunyà.