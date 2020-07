Del 1400 al nou León: així han canviat els Seat en 70 anys

El Seat 1400 va ser el primer cotxe fabricat per Seat a Barcelona, a l’antiga planta de la Zona Franca. El 1400 era una berlina de nivell, inspirada en els cotxes americans, que volia imitar en el disseny i equipament. En canvi, el nou León és el cotxe més modern i potser el millor turisme que Seat ha fabricat mai a Catalunya.

Més enllà de l’evolució estètica dels models de Seat al llarg dels últims 70 anys (hi haurà qui prefereix l’estètica clàssica del 1400 i altres valoren el disseny modern del León), val la pena destacar els canvis en conceptes com ara l’habitabilitat interior o els sistemes multimèdia o d’infoentreteniment.

Anem a pams, però. L’any 1953 els cotxes no utilitzaven seients individuals tal com els coneixem avui, ja que la moda era fer servir banquetes que imitaven un sofà domèstic i que ocupaven tota la primera i segona fileres, mentre que els cotxes actuals com el León disposen de seients individuals amb criteris ergonòmics a la filera davantera i a les places posteriors.

Una altra curiositat que descobrim al comparar els dos models és l’evolució de la roda de recanvi. L’any 1953 el 1400 utilitzava una roda igual que la resta col·locada de manera vertical en el maleter, mentre que ara no tots els cotxes porten roda de recanvi, i els que ho fan la col·loquen d’una mida inferior i en la posició més profunda del maleter per optimitzar l’espai i la capacitat de càrrega.

On el canvi i evolució dels cotxes ha sigut més important en aquests anys ha sigut en el camp tecnològic i els sistemes multimèdia i d’infoentreteniment. Si el 1400 ja semblava un cotxe avançat l’any 1953 gràcies a poder sintonitzar una desena d’emissores, el nou León inclou un sistema totalment digitalitzat capaç d’interaccionar mitjançant ordres de veu, connectar-se a la xarxa o enviar missatges gràcies la connectivitat amb el nostre telèfon mòbil. De fet, moltes de les possibilitats actuals dels cotxes moderns semblaven de ciència-ficció encara no fa vint-i-cinc o trenta anys.

Per acabar, les mecàniques dels Seat són un dels punts en què, tot i haver-hi una evolució real i constatable, les diferències no són tan grans. El 1400 utilitzava un motor gasolina de quatre cilindres de 44 CV associat a una caixa de canvis manual de quatre relacions i una plataforma de tracció davantera, obtenint una velocitat màxima de 125 km/h i un consum de carburant d’uns 10 l cada cent quilòmetres.

El nou León utilitza motors de quatre cilindres, però ara aquests propulsors són més potents i eficients i es poden associar a sistemes d’hibridació lleugera o mild hybrid i híbrides endollables o plug-in. 70 anys després Seat manté canvis manuals de sis relacions i també automàtics, a banda de sistemes de tracció davantera de sèrie o opcionalment integrals, que Seat anomena 4Drive.