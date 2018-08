Aston Martin ressuscita el DB5, el supercotxe de James Bond

Arreu del planeta hi ha milions de fans de les pel·lícules de l’agent secret britànic 007 i les seves peripècies. Però de tots els cotxes que ha conduït el mític espia al servei de Sa Majestat, probablement el DB5 –aparegut per primer cop l’any 1964 a la pel·lícula 'Goldfinger'– és el més icònic, especial i diferent.

Aston Martin col·laborarà amb l’empresa EON Productions, la productora de les pel·lícules del mític 007 i propietària dels seus drets, per crear 25 unitats del DB5 exactament iguals que el cotxe de les pel·lícules de Sean Connery. Cadascuna de les 25 unitats es fabricarà artesanalment a la planta d’Aston Martin a Newport Pagnell, al costat de Milton Keynes (Anglaterra).

Les 25 unitats del DB5 són rèpliques de l'original amb el volant a la dreta

Les unitats fabricades disposaran de tot l’arsenal de James Bond, com les metralladores amagades en els intermitents o les matrícules giratòries, i totes es pintaran del color platejat original. En principi no caldrà patir per si ens trobem amb un DB5 amb metralladores pel carrer, ja que teòricament els cotxes fabricats no estaran homologats per matricular-se legalment (no poden complir els requisits actuals) i no circularan per la via pública, i el seu ús es restringirà a circuits o entorns privats no oberts al trànsit.

Mecànicament els DB5 originals utilitzaven un motor de gasolina de sis cilindres en línia que ofereix una potència de 282 CV associat a una caixa de canvis manual fabricada per ZF de cinc relacions.

A banda d'aquestes 25 unitats, que es vendran a un preu de 3,7 milions d’euros cadascuna, la divisió especialitzada a fabricar els nous DB5 crearà tres unitats més, una per a la productora, una segona per al museu de la marca i una tercera que serà subhastada amb finalitats socials i humanitàries.