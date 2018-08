Alfa Romeo GTV: un Ferrari domesticat

Per conduir aquest cotxe, calia estar en bona forma física. La finesa del seu disseny i les afilades línies de la seva silueta contrastaven amb la força que s’havia de fer per dur-lo, ja que no tenia direcció assistida, el canvi anava molt dur i l’embragatge era extremadament crític.

Però tot i així, l’Alfa Romeo Gran Turismo Veloce (GTV) del 1980 va ser una alenada d’aire fresc per als entusiastes dels cotxes esportius... que no fossin d’origen alemany, com el Porsche 944, el seu gran rival.

I això era, en gran part, per l’extraordinari motor que duia: un V6 de 2’5 litres, amb una brillant capacitat de resposta i d’acceleració gràcies als 158 cv de potència que tenia.

Aquest cotxe d’Alfa Romeo va tenir molts èxits en el terreny esportiu, tant a les curses de circuits, sobretot, com als ral·lis. Tota una llegenda de l’automobilisme com Niki Lauda en va dir: “És el vehicle més esportiu que he portat mai, després d’un Fórmula 1. Conduir-lo significa dominar la carretera”.

Entre els plans de futur de la llegendària marca italiana hi ha la recuperació d’aquesta nomenclatura per a un model amb vocació esportiva que no trigaran gaire a presentar, aprofitant sobretot aquesta segona joventut que sembla travessar la marca.

Quan va sortir aquest model al mercat, els Alfa Romeo tenien fama de ser febles, poc fiables, i de donar molts problemes mecànics. Però el Gran Turismo Veloce va ser una excepció, i per això va saber guanyar-se un gran prestigi en aquella època. És un senyor cotxe, molt preuat i buscadíssim.