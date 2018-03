70 anys de Ferrari en 6 minuts (Vídeo)

Enzo Ferrari va començar la producció del seu primer model de carrer, el 125 S, el mes de març de l'any 1947, ara fa exactament 71 anys. Amb aquell primer model sorgit de la fàbrica de Maranello va començar la història de Ferrari, una petita escuderia familiar que es convertiria en la principal fabricant de cotxes esportius de luxe del planeta i en el símbol del 'made in Italy' arreu del món.

Avui us oferim un vídeo que recull l'evolució dels models de Ferrari més significatius de la seva història en poc més de sis minuts, on podem observar l'evolució del disseny dels superesportius més desitjats de tots els temps. Curiosament, no sempre els Ferrari més moderns són els més bonics, o si més no, de disseny més acurat: