El Dakar es passarà a l'hidrogen

Potser empès per la competència del nou campionat de vehicles totterreny Extreme E, i segurament amb l’objectiu d’adequar als nous temps la prova més dura del món del motor, l’organització del Dakar ha anunciat aquesta setmana que l’objectiu és convertir el ral·li en una competició sostenible i de zero emissions l’any 2030, i que a partir d’aquella data només hi podran participar vehicles impulsats per una pila d’hidrogen en la categoria de cotxes i de camions, els vehicles més contaminants de tota la competició.

Amb tot, el pla del Dakar preveu que si bé l’obligatorietat de competir amb vehicles d’hidrogen començarà l’any 2030, quatre anys abans, el 2026, tots els competidors de la categoria d’elit (els principals candidats al triomf i equips oficials) ja hagin de fer servir vehicles impulsats per la tecnologia de la pila de combustible en les categories de cotxes i camions.

Amb aquesta iniciativa, l’organització del Dakar es converteix en la primera gran competició automobilística que aposta pels vehicles amb pila d’hidrogen i no per vehicles totalment elèctrics. La particularitat dels cotxes amb pila d’hidrogen és que fan servir aquest combustible per alimentar una pila interna que aporta energia al motor elèctric mitjançant un procés químic i que no emet cap gas contaminant per les cues d’escapament, ja que el procés només allibera vapor d’aigua.

A més, aquests cotxes i camions tenen ara per ara més autonomia que els cotxes i camions elèctrics, sense haver de dependre de grans bateries de liti. D'altra banda, els temps de recàrrega d’aquest combustible són similars als de la gasolina convencional, i els vehicles no s'han d’estar hores connectats a un punt de recàrrega elèctric d’alta capacitat. Per contra, aquesta tecnologia també necessita generar hidrogen, un recurs que no es pot extreure del medi natural i que, generalment, s’obté dels derivats del gas natural, tot i que també es pot extreure de l’aigua, això sí, mitjançant un procés d’electròlisi que encareix el procés i, de retruc, el producte final.