Audi abandona la Fórmula E per centrar-se en el Dakar i Le Mans

Tot i que Audi és el fabricant amb més victòries en els set anys d’història a la Fórmula E, la marca dels anells ha anunciat que deixarà de participar a la competició dels monoplaces elèctrics un cop acabi aquesta temporada i que se centrarà en nous reptes com el Dakar i Le Mans.

La mateixa companyia ha anunciat que participarà a l’edició del Dakar 2022 amb un vehicle totterreny totalment elèctric i que farà servir el ral·li més dur del món com a banc de proves per provar elements mecànics i tecnològics (tracció integral quattro, suspensions, autonomia de les bateries, resistència en condicions extremes) per després aplicar-los en els seus cotxes de carrer.

Segons apunten algunes fonts, Audi podria competir amb un cotxe totterreny de tipus elèctric però que podria obtenir l’electricitat necessària per acabar les etapes d’algun combustible fòssil o mitjançant un sistema de pila d’hidrogen, horitzó final del Dakar de cara a 2030.

A més, Audi també tornarà a competir a les 24 Hores de Le Mans, autèntica prova reina del mundial de resistència i que els d’Ingolstadt ja han guanyat en alguna ocasió. Ho faran amb un vehicle híbrid de la categoria LMDh i que també competirà en altres proves mítiques de resistència com les 24 Hores de Daytona.