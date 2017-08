Els millors cotxes per viatjar amb nens: Kia Optima Sportswagon

Ara fa uns mesos vam provar breument el KiaOptimaSWGTLine, i val a dir que ens va agradar molt. En aquest cas hem volgut sotmetre al mateix cotxe en una prova més dura -de dues setmanes- acompanyant-nos en un esdeveniment per terres aragoneses (Baja Aragón) i fent de cotxe familiar en les estones lliures o d'oci. I val a dir que el resultat ha estat senzillament magnífic.

HABITACLE

El nou OptimaSportswagon és un model gran, amb un habitacle prou diàfan per a encabir-hi, sense cap problema, fins a cinc ocupants adults o, si ho preferim, dues cadiretes infantils i encara un adult a la plaça central que viatjarà sense cap mena de dificultat o molèstia gràcies als 139 centímetres d'amplada que ofereixen les places posteriors. Probablement a aquesta sensació d'espai també hi ajudi el sostre solar panoràmic que oferia la nostra unitat de prova, i el climatitzador bizona que en pocs segons refreda tot l'habitacle.





Curiosament la versió familiar o Sportswagon ofereix dos centímetres de llargada per les cames menys que la versió sedan o de quatre portes: res preocupant, resta espai de sobres per encabir-hi adults d'una talla estàndard (menys de dos metres d'alt). A més la nostra unitat equipava el paquet estètic GTLine, que incorporava seients de cuir negre amb fils de color vermell a les costures que feien encara més elegant, agradable i esportiu el seu habitacle.

MALETER

Probablement el maleter d'aquest Optima Sportswagon és el que justifica el seu preu enfront la versió de quatre portes -que personalment també m'enamora-; i és que el maleter d'aquest Optima Sportswagon arriba als 552 litres de capacitat (42 litres més que la variant sedan de quatre portes), una xifra magnífica per transportar amb comoditat material, equipatge i si cal, cotxet infantil sense cap dificultat.

A més Kia incorpora diverses solucions de càrrega com ara una xarxa separadora entre maleter i habitacle, carrils d'alumini per fixar l'equipatge i un doble fons amb més espais per transportar objectes poc voluminosos i delicats (com per exemple un pastís o una ampolla de vi).

ERGONOMIA I COMODITAT DE MARXA

L'Optima Sportswagon és un cotxe ideal per fer llargs desplaçaments per autopistes o carreteres ràpides, ja que ofereix uns paràmetres de confort i aïllament acústic fantàstics, i el seu motor dièsel 1.7CRDi de 141 CV associat a un canvi manual de sis velocitats que empeny amb ganes a un conjunt que pesa uns 1.600 quilos en buit.



Evidentment aquest OptimaSportswagon no és un coet ni un esportiu de raça -ni tampoc ho vol ser-, però té potència suficient per incorporar-nos a una autopista o pujar un port de muntanya amb suficient potència fins i tot carregat i amb l'aire condicionat funcionant a ple rendiment. Ara bé, si la seva fitxa tècnica promet consums de 4'4 litres, en condicions reals els consums no baixen dels cinc litres, i amb el cotxe ben carregat, amb cinc ocupants, climatizador engegat i practicant una conducció alegre podem arribar als 6'5 litres de consum, una xifra que tampoc em sembla exagerada.





Però on destaca aquest OptimaSportswagon és en la seva comoditat i la noblesa del seu comportament. L'equilibri dinàmic que ofereix el seu esquema de suspensions sumat a la rigidesa torsional del seu xassís i bon el sistema de frenada –frens ventilats a l'eix davanter i de disc al posterior– fan del conjunt un vehicle prou àgil i dinàmic, agraït en trams revirats i sense grans oscil·lacions de carrosseria o inèrcies estranyes que puguin fer marejar als infants o ocupants adults de les places posteriors.

PREUS

La gamma de l'Optima Sportswagon arrenca en els 26.500 euros dels acabats Concept fins als 39.000 que costa la versió GT amb motor gasolina i 245 CV de potència. La nostra unitat de prova (motor 1.7 CRDi i lína equipament GT Line) té un preu de 31.045 euros, un preu prou competitiu per un model amb navegador, climatitzador bizona, llandes de 18 polzades, sostre solar, control de creuer adapatatiu, avisador d'angles morts, càmera d'aparcament, seients amb calefacció i aire condicionat, detector de carrils (pràcticament pot circular sol) o sistema d'arrencada sense clau. Probablement, una de les millors opcions del mercat en relació qualitat-preu.