5 raons per explicar l'èxit de Tesla

Quan fa deu anys vaig llegir que un sud-africà volia agafar la base d’un Lotus per transformar-lo en un cotxe elèctric vaig somriure, pensant que aquella era una excentricitat que vorejava el sacrilegi. Fer malbé un Lotus per convertir-lo en una rentadora amb rodes? No podia estar més equivocat. Deu anys després, i havent provat alguns dels seus models, sospiro i estalvio amb l'esperança de poder ser propietari d'un d'aquells cotxes dels quals feia befa anys enrere.

I sembla ser que no sóc l'únic. La cotització a la borsa de Tesla ja supera a gegants amb més d'un segle d'història com Ford o General Motors. La marca californiana és un exemple d'èxit empresarial fulgurant,un fabricant que transcendeix l'àmbit automobilístic per convertir-se en una icona social i mediambiental.

Un líder carismàtic

Elon Musk és un home polièdric, incapaç de deixar ningú indiferent. De fet, molts veuen en Musk un nou Steve Jobs, un home capaç de revolucionar el món mitjançant la seva visió i la seva imaginació. Un somiatruites o un empresari amb visió de futur? Un llunàtic ecologista o un innovador avançat al seu temps? Probablement la màgia i l'atracció de Musk rau en saber omplir l'espai entre genialitat i bogeria, innovació i excentricitat, millor que ningú ho fa ara.

Una mecànica ecològica i exhuberant

Els Tesla Model S i Model X són cotxes 100% elèctrics (igual que el flamant Model 3) però no tan sols atrauen els conductors amb major consciència mediambiental: les variants P100D poden deixar enrere a qualsevol model llegendari, com un AMG C63 o un M4, per exemple. I això als Estats Units (i al Vell Continent) ven molt.

Un prodigi tecnològic

L'altre gran cavall de batalla de Tesla és el de la conducció autònoma. He tingut la sort de provar els sistemes semiautònoms de BMW, Volvo, el grup Volkswagen o Hyundai-Kia entre d'altres, però l'Autopilot de Tesla es mou en un altre nivell. De fet, seran els primers en arribar al nivell 5 (el cotxe no necessita intervenció humana per circular) i ja avançen que els seus cotxes són els més segurs del mercat.

És un producte diferent

Els Tesla tenen la virtut de ser cotxes diferents als de la resta del mercat. Models especials, poc vistos i exclusius en un mercat dominat per cotxes cada cop més similars i que enganyen a la vista amb els acabats estètics que les marques posen a disposició dels models més bàsics -per exemple un Classe A amb motor dCi i paquet estètic AMG-. En aquest cas el factor diferencial i exclusiu de Tesla atreu no poques mirades i possibles compradors. Tothom queda bocabadat amb les portes de falcó del Model X!

El cotxe dels “Millenials”

Entre les noies i nois nascuts entre 1980 i el 2000 l'afició pels cotxes i motos és molt menys extensa que entre la generació dels seus pares. De fet tots tenim amics que paren més atenció al nou smartphone que a un “tros de ferro que fumeja i contamina”, com diria un bon amic meu.

Tesla atre l'atenció del públic no interessat en els cotxes convencionals

Però Tesla és capaç de captar l'atenció d'aquell públic que no necessàriament està gaire interessat en el món del motor i la gasolina: representa un nou paradigma, un punt i seguit de la indústria de l'automoció. Probablement Tesla és el Ford T del segle XXI.