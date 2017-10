Un auditori rodant aclaparador

Sí, d’acord, el segment dels SUV és el que més creix actualment al mercat de l’automòbil. Aquests cotxes polivalents són els que estan més de moda. Però l’anomenat segment B, el dels utilitaris, encara és el que pesa més aquí, amb un 22,1% de les vendes a l’Estat. Són cotxes compactes, d’uns quatre metres de llarg, i amb capacitat per a cinc ocupants. D’aquestes vendes, un 73% fan servir motors de gasolina, i un 60% ofereixen potències entre els 85 i els 100 cavalls. El 63% dels compradors busquen models de categoria mitjana dins d’aquest segment, com el Seat Ibiza, el Renault Clio, l’Opel Corsa, el Volkswagen Polo, el Citroën C3, el Peugeot 208 o el Ford Fiesta que avui ens ocupa.

Aquest cotxe, que va justificar el naixement de la factoria de la marca a Almussafes (País Valencià) el 1976, i que avui fabriquen a Alemanya, arriba ara a la vuitena generació. A Ford tenen molt clar el pes específic d’aquest producte en la seva activitat comercial, sobretot a Europa, i per això quatre anys després dels últims grans canvis en el model, treuen aquesta nova gamma del Ford Fiesta a la venda.

Els canvis

Estèticament, el nou Fiesta no és tan diferent de l’anterior. Però, si mirem aquest mini-Focus pel darrere, immediatament tindrem la sensació que ara és més ample. I és així. Els canvis més grans els trobarem a l’interior. Ford assegura que passem entre tres i quatre anys de la nostra vida a dins del cotxe, per això l’atenció que han parat a l’hora de fer un habitacle concebut per blocs és tan important.

D’entrada destaca l’enorme pantalla tàctil (8 polzades) que presideix la consola central. Gràcies a les opcions de veu que ens ofereix podem prescindir de gairebé trenta botons per a l’execució de funcions molt diferents. Aquesta tendència a simplificar els comandaments perquè els conductors se centrin a fer el que és principal, conduir, comença a ser generalitzada.

Un cop a dins comprovem que els components combinen materials ben diferents, de manera que la sensació que transmet aquest cotxe és la de pertinença a un segment superior, el C, i no pas el B en què s’enquadra.

Entre els diferents estudis que Ford té a l’abast per considerar els principals arguments que busquen els compradors a l’hora de triar un model o un altre, destaquen les opcions de connectivitat i entreteniment. Assegura aquest fabricant que la música és el fil conductor de les nostres vides, i amb aquest leitmotiv s’han engrescat a equipar el cotxe amb la connectivitat Sync 3 i el sistema exclusiu d’àudio B&O Play, que signa el prestigiós fabricant Bang & Olufsen.

Els Fiesta que l’incorporen porten nou altaveus i un subwoofer per donar sortida als 675 watts (!) de potència que genera. Per què us en feu una idea: més del doble de la potència mitjana que tenen els equips dels models competidors d’altres marques. El so és realment espectacular. Però per a mi és tan innecessari com em resulta de sorprenent que els mateixos estudis no situïn la seguretat entre els deu principals criteris a l’hora de triar un cotxe.

Per escoltar música, jo me’n vaig a L’Auditori. Esclar que potser ja no tinc l’edat dels compradors que la marca de l’oval vol seduir amb un plantejament comercial molt cobdiciós.

Tot buscant el màxim nombre de clients, i que siguin al més variats possibles, la marca presenta sis versions diferents del nou Fiesta que ataquen moltes opcions diverses del mercat, amb una gran possibilitat d’alternatives com ho certifica que els compradors puguin triar entre dues carrosseries, set motors diferents (cinc de gasolina i dos de dièsel), o l’alternativa de dotze colors, vint-i-nou packs de personalització, nou dissenys per a les llandes o l’oportunitat única en el segment d’equipar sostre panoràmic i elèctric.

Potser sí que ja no tinc edat per valorar aquest equip d’àudio, però sí que tinc prou edat per dir que, de totes les versions, la que més m’agrada no arribarà fins a la primavera de l’any vinent, la ST: un cotxe de 200 cavalls amb un motor de tres cilindres! Però és evident que aquesta no serà la declinació més popular del Fiesta, ni per preu ni per intencions.

Des de 15.045 euros

El nou Ford ja ha arribat als concessionaris, a partir dels 15.045 € per la versió més econòmica: l’acabat Trend per un motor 1.1 de 70 cavalls, amb canvi manual de cinc velocitats. Un motor senzill, però enormement pràctic com hem tingut ocasió de provar fins i tot per carreteres amb un cert desnivell. Això sí: una mica sorollós, com passa en aquests propulsors petits que han d’anar relativament alts de voltes.

L’actualització del Fiesta és positiva, i el posiciona per plantar cara al segment.