Les 'pickup' ja poden circular a 120 km/h

No tenen un gran protagonisme al nostre mercat, però les camionetes o 'pickup' són vehicles força utilitzats als entorns rurals del Vell Continent. De fet, aquesta mena de vehicles havien estat associats fins ara a un ús agrícola i professional, però la moda dels SUV i totcamins i les diverses influències provinents dels Estats Units han anat popularitzant aquests cotxes al territori.

Ara bé, fins ara la DGT considerava les camionetes o 'pickup' com uns vehicles pesants d'ús professional –igual que els camions– i només podien circular a 90 km/h per autopistes i autovies, i tenien vetat l'ús de carrils VAO o avançar en diversos trams de la xarxa viària.

Aquesta realitat ja ha quedat obsoleta gràcies a una nova normativa impulsada pel Parlament Europeu i que fa que a partir d'ara les camionetes o 'pickup' siguin considerades un turisme més i gaudeixin de les mateixes normes viàries que la resta de turismes.

Què és una 'pickup'?

Segons la nova normativa, 'pickup' és qualsevol vehicle que no superi els 3.500 quilos de pes ni els dos metres d'altura i que disposi d'una cabina per a passatgers i un maleter per a equipatge que no formin una unitat.