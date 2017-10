Toyota TJ Cruiser, reinventant els monovolums

De moment el TJCruiser és tan sols un prototip, però podria revolucionar el concepte dels monovolums tal com els hem conegut fins ara. Aquest prototip, que recorda el camí que va iniciar el revolucionari Nissan Cube fa més de 10 anys, esdevé tota una declaració d'intencions de la marca japonesa pel que fa al futur dels monovolums, vehicles que semblen haver entrat en una espiral de decadència i perill d'extinció en favor dels totcamins i els SUV, que reben les preferències del mercat.





Estèticament aquesta nova creació de Toyota sorprèn pel seu disseny robust caracteritzat per les formes geomètriques i el predomini de les línies rectes, que li proporcionen una aparença musculada, potent i contundent.





Ara bé, aquesta estètica no respon només a criteris estètics, ja que gràcies a la plataforma utilitzada i les formes de la carrosseria aquest TJCruiser pot transportar objectes de fins a 3 metres de llarg. A més, el fet de disposar de portes posteriors d'obertura transversal (com les del Seat Alhambra, per exemple) fa que l'accés a l'habitacle sigui senzill i pràctic.





Pel que fa a la mecànica, el prototip nipó -que Toyota portarà a producció amb molta probabilitat- utilitza un sistema de propulsió híbrid que combina un motor de gasolina i un d'elèctric, associat a un canvi automàtic i un sistema de tracció davantera.