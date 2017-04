Tesla crida a revisió més de 53.000 vehicles

Tesla haurà de reparar 53.000 cotxes fabricats entre els mesos de febrer i octubre de 2016, 31.000 dels quals venuts als Estats Units, i la resta arreu del planeta. La causa de la revisió és que la marca ha detectat deficiències en el funcionament del fre de mà -o d’estacionament-.

I és que algunes de les unitats dels Model S i X fabricades entre febrer i octubre de 2016 podrien no accionar correctament el sistema del fre d’estacionament, generant situacions que podrien arribar a ser de risc pels clients de la marca californiana.

Segons la mateixa marca els vehicles afectats per aquest desperfecte no superarien el 2% del total, però Tesla revisarà totes les unitats sense que això suposi cap cost pels clients, que ja han estat avisats mitjançant un comunicat enviat per correu electrònic.