El Tesla Model S arriba al mig milió de quilòmetres sense canviar les bateries

Una de les crítiques recurrents dels detractors dels cotxes elèctrics és la gestió de les bateries de liti esgotades, que acaben sent contaminants i perjudicials per al medi ambient. Si ara fa pocs dies parlàvem del projecte de Renault per reutilitzar les bateries esgotades en punts de recàrrega de cotxes elèctrics, convé dir que hi ha vehicles fabricats per Tesla que porten mig milió de quilòmetres amb la mateixa bateria.

Aquest és el cas d'un Model S propietat de l'empresa de transport Tesloop, als Estats Units. Una unitat de la seva flota ha arribat als 482.000 quilòmetres, de manera que ha estalviat més de 75.000 dòlars en gasolina i elements de substitució i manteniment. A més, la degradació de la bateria original –és a dir, la pèrdua de la seva capacitat de càrrega i autonomia d'ús– ha estat inferior al 10%.

Un cas semblant és el d'un taxista de Hèlsinki anomenat Ari Nyyssönen i que ha superat els 430.000 quilòmetres amb el seu Model S en un ús diari intensiu, amb una pèrdua de la capacitat original de la bateria de tan sols el 7%: dels 400 quilòmetres d'autonomia de les bateries de 85 kWh ara en disposa 370, uns 30 quilòmetres menys d'autonomia en gairebé mig milió de quilòmetres d'ús.

El taxi finlandès pot presumir, a més, d'haver tingut un manteniment mínim: tan sols ha estat necessari canviar neumàtics i frens (com qualsevol vehicle) i un canvi de mesurador de càrrega de la bateria, inclòs dins l'autonomia de fins a vuit anys que ofereix la marca californiana per als Model S.