Així és el T-ROC, el nou SUV de Volkswagen

Volkswagen presentarà internacionalment el nou T-ROC el proper 23 d’agost, d’aquí a poc més de dues setmanes, però ja ha publicat les primeres imatges oficials del nou totcamí de Volkswagen, que aprofitarà la plataforma MQB A0 –que utilitza l’Arona o el nou Ibiza- i diversos elements mecànics i tecnològics heretats del Golf.

El nou SUV compacte de Volkswagen farà 4’23 metres de llarg, 1’54 d’ample i 1’82 d’alt, cosa que el situa per sobre de l’Arona i en el mateix segment que l’Ateca, per exemple. Pel que fa a les opcions mecàniques Volkswagen apostarà d’entrada per versions dièsel i gasolina de 3 i de 4 cilindres, associats a caixes de canvis manuals o automatitzades DSG i a plataformes de tracció davantera o integral 4Motion.

I les versions poc contaminants? El T-ROC possiblement no disposarà de versions híbrides endollables o elèctriques els primers mesos de la seva vida comercial, tot i que la seva plataforma està preparada pel nou repte ecològic. Caldrà esperar encara al Saló de Frankfurt per veure les variants ecològiques del nou SUv de Volkswagen.

Pel que fa al disseny del nou T-ROC, Volkswagen ha apostat pel predomini de línies rectes, nervadures marcades i formes geomètriques per dotar el nou SUV d’una aparença musculada i potent, recollint l’essència del disseny del nou Tiguan i compartint molts elements –sobretot del disseny d’interior- amb el Volkswagen Golf, tal com podeu veure en aquest vídeo: