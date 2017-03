Samsung compra Harman i encapçala la cursa del cotxe autònom

Tot i no estar en el seu millor moment de forma, Samsung ha concretat la compra de Harman International, la principal proveïdora d’elements electrònics per a la indústria automotriu del planeta, per uns 8.000 milions de dòlars.

Les diverses divisions de Harman elaboren sistemes de navegació, control per veu o sistemes de conducció autònoma força avançats, i entre els seus clients hi ha autèntics gegants com ara Toyota, BMW o Volkswagen, entre altres.

Amb la compra de Harman els coreans volen convertir-se en els líders mundials de la integració de mòbils i automòbils, és a dir, de connectivitat entre dispositius electrònics i vehicles. D’aquesta manera, Samsung es converteix en el primer fabricant del món en desenvolupament de tecnologies per a la conducció autònoma, i avança rivals com ara Google, Apple, Uber o Tesla.