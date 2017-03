Nou Porsche 911 GT3, una bèstia de l'asfalt

Els de Zuffenhausen han presentat el nou 911 GT3 a Ginebra pràcticament per sorpresa. I és que els alemanys volien crear un esportiu basat en el 911 amb un canvi de marxes manual de sis velocitats, ja que fins ara les versions esportives tan sols disposaven de la variant automatizada amb el canvi PDK de set marxes.

En aquest cas Porsche ha optat per integrar en el mateix cotxe un vehicle d’ús més o menys diari i un atleta capaç de polvoritzar registres al circuit gràcies als 500 cavalls del seu motor bòxer atmosfèric de quatre litres i sis cilindres i 1.430 quilos de pes, que promet esprintar de 0 a 100 en tan sols 3’4 segons.

A més, els de Zuffenhausen han adaptat el xassís a les necessitats d’aquest 911 GT3, rebaixant la seva alçada en 25 mil·límetres i equipant-lo amb un eix posterior direccional (per millorar la tracció en els revolts) i un diferencial autoblocant de darrera generació.

El nou Porsche GT3 és un esportiu radical capaç de circular amb normalitat per carreteres convencionals

Els interiors del 911 GT3 també combinen la comoditat necessària per un ús convencional i l’esportivitat que caracteritza la marca. De fet el 911 GT3 disposarà de seients “Sports Plus” amb reforç lateral per subjectar els dos ocupants del vehicle, tot i que si els clients ho desitgen també ofereix com un extra uns bàquets de competició.

El nou 911 GT3 ja es pot encarregar als concessionaris de Porsche, però el seu preu no serà apte per butxaques poc afortunades: el seu preu base a l’estat espanyol serà de 175.437 euros.