El nou Porsche Cayenne (que encara no hauries de veure)

Un cop més la xarxa ha filtrat les fotos del nou Porsche Cayenne abans que la marca establerta a Stuttgart n’hagi fet la presentació oficial. El SUV de Porsche, que afronta la tercera generació, ha estat un èxit comercial en els quinze anys que ha estat en producció (es va començar a fabricar l’any 2002) i ha aportat uns marges comercials molt generosos que han permès a Porsche reforçar el seu múscul financer per fabricar nous models esportius com el 911 R, per exemple.

El comprador potencial del Cayenne té una edat avançada -el Panamera s’orienta per un públic més jove- i que no acull amb massa entusiasme grans revolucions estètiques. Per això el nou Cayenne manté un disseny conservador, que ben poc ha evolucionat en els darrers quinze anys.

De fet els principals canvis del disseny del Cayenne es centren en uns grups òptics davanters més grans i una calandra central emfatitzada i una vista posterior amb un disseny de grups òptics i porta posterior més futurista (i que alguns han criticat al veure certes similituds amb un Kia Sportage).

Però on el Cayenne presenta una revolució absoluta és en el seu disseny d’interiors, molt més racional, minimalista i ergonòmic que la generació anterior, plena de botons amb diverses funcionalitats que convertien el cotxe en una mena d’obra barroca recarregada i sobretot poc pràctica.

El nou Cayenne utilitzarà la plataforma MLB Evo del grup Volkswagen, que ja utilitzen models com l’Audi Q7 o el futur Volkswagen Touareg amb tracció posterior o integral a les quatre rodes, caixa de canvis automàtica i disposarà de motors dièsel i gasolina de sis i vuit cilindres i fins i tot disposarà d’una versió híbrida endollable anomenada Turbo S E-Hybrid amb 680 CV de potència.