El Model 3 de Tesla tindrà una autonomia de 350 quilòmetres

Queda poc més d'un mes per veure l’aspecte definitiu del nou Model 3 de Tesla, el model compacte i d'accés de la companyia presidida per Elon Musk. Algunes de les xifles filtrades dins ara -que Tesla ha compartit per un ús intern- avancen les primeres xifres més o menys oficials sobre el nou vehicle elèctric de la marca.

En primer lloc el Model 3 disposarà de cinc places a l'habitacle, enfront les set places que pot arribar a oferir el Model X i el Model S. A més, el Model 3 serà menys potent que la resta de models de la gamma, ja que triga 5'6 segons en accelerar de 0 a 100 (en comptes dels 2'3 que triga la versió més potent del Model S).

L'altre gran diferència del Model 3 respecte la resta de la gamma és la capacitat d'autonomia de la seva bateria, que es quedarà en uns 350 quilòmetres en comptes dels més de 500 que permet les versions més potents de Tesla. A més els compradors del Model 3 hauran de pagar per utilitzar un supercarregador (els propietaris del Model S o X disposen de recàrrega gratuïta en aquests punts).

Pel que fa a l'oferta tecnològica, el Model 3 disposarà d'una sola pantalla central de quinze polzades, i no tindrà cap pantalla, indicació o quadre d'instruments. El Model 3 tampoc es podrà personalitzar estèticament, i no disposarà d’extres com el sostre solar, les llandes de 21 polzades, la suspensió adaptativa o els filtres d'aire HEPA que fins i tot protegeixen en cas d'atac biològic.

Per últim, i davant l'allau inicial de comandes del Model 3, els compradors hauran d'esperar durant més d'un any per rebre el seu cotxe. En canvi, els compradors del Model S o Model X poden rebre el seu vehicle en menys d'un mes.