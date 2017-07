Així és el Model 3, el cotxe assequible de Tesla

Hem parlat molt de com seria el Model 3 de Tesla, el primer model raonablement assequible -no diem barat- de la marca californiana. Amb un preu de 35.000 dòlars als Estats Units (no sabem el preu definitiu a Europa) el Model 3 es converteix en el millor elèctric en relació qualitat-preu del mercat, i justifica les llargues llistes d’espera -de més d’un any- per comprar-ne un.

El Model 3 té una autonomia real de 350 quilòmetres en les versions més bàsiques (és possible adquirir-ne versions amb més capacitat d’emmagatzematge, que n'amplien l’autonomia) i el seu temps de recàrrega en un supercarregador és de poc més de mitja hora. Si l’endollem en una xarxa domèstica de 240 V, però, podrem recarregar fins a 50 quilòmetres en una hora, o carregar-lo del tot en set hores.

A més, el Model 3 té una velocitat màxima de 209 km/h i accelera de 0 a 100 en 5,6 segons, una xifra similar a la que ofereixen models d’alt rendiment amb potents motors de gasolina, contaminants i amb preus molt superiors als d’aquest Tesla.

El Model 3, però, no és només un cotxe elèctric potent, ja que ofereix un ampli ventall tecnològic, com una pantalla central de 15 polzades, que substitueix un quadre de comandaments tradicional, ràdio en 'streaming', climatitzador bizona, navegador amb Google Maps, punt wifi, càmeres d’aparcament al davant i al darrere, controls per veu, grups òptics LED, i un radar de proximitat associat a vuit càmeres per fer funcionar el sistema de conducció autònoma Autopilot.

Tesla ofereix quatre anys de garantia o 80.000 quilòmetres per als elements del cotxe, excepte la bateria, que té una autonomia de vuit anys o 160.000 quilòmetres.