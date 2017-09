Mercedes-AMG Project One, el superesportiu dels 1.000 CV i 5 motors

Amb motiu de la celebració del Saló de Frankfurt la marca alemanya Mercedes-AMG ha presentat el Project One, un nou superesportiu homologat per circular per la via pública. Sens dubte aquesta afirmació resulta estranya veient l’espectacularitat del seu disseny, però si ens fixem en la seva tecnologia la sorpresa és encara superior.

Certament el seu aspecte recorda al dels cotxes que participen a les 24 Hores de Le Mans, i rivalitza directament amb altres models de competició homologats per carrer com el McLaren P1 GTR Road Legal o el seu rival més directe, l’Aston Martin Red Bull AM-RB 001 –desenvolupat per la marca britànica conjuntament amb l’escuderia Red Bull.

La part frontal, d’aspecte molt agressiu, disposa de tres prominents entrades d’aire i una gran sortida d’efecte aerodinàmic sobre el capó. Aquest flux aerodinàmic va directe cap a l’entrada, situada al sostre, pensada per refrigerar un motor derivat del Mercedes F1 W06 Hybrid, el Fórmula 1 amb què l’escuderia alemanya va guanyar tant el mundial de pilots –de la mà de Lewis Hamilton– com el de constructors l’any 2015.

La part posterior està presidida per una entrada d’aire que recorda la que es pot veure en el Bugatti Chiron, però en el cas del Project One comparteix protagonisme amb l’enorme difusor, amb un aleró extraïble i amb el tub d’escapament central que disposa de dos tubs més de menor mesura als laterals. Uns petits fars LED i uns apèndixs aerodinàmics als laterals completen una part posterior pensada eminentment per refrigerar el motor i millorar la resistència aerodinàmica.

L’interior no és menys espectacular, i un cop hi accedim mitjançant unes portes que s’obren de manera vertical, el primer que sobta és el volant gairebé de competició, de forma rectangular. En general hi trobem pocs elements, en una superfície que prima la reducció de pes i el minimalisme per sobre de tot. Dues pantalles ens informen de tot allò que pot ser necessari en un cotxe d’aquestes característiques: la que trobem situada sobre el volant ens informa de les revolucions per minut, marxa engranada, velocitat i altres dades referents a l’estat del vehicle, mentre que la central hi suma el sistema d’infoentreteniment.

La presència de la fibra de carboni és contínua (de fet el xassís monocasc està fabricat en aquest material) i els seients de tipus 'backet' estan connectats entre ells donant una sensació de ser un únic seient. Acaben de completar el conjunt les llandes –que disposen només d’una rosca central– o la presència de l’aleta de tauró, que millora l’eficiència aerodinàmica i recorda exactament el que aquest Project One és: un Fórmula 1 de carrer.

Però si el que veiem a simple vista resulta impressionant el que hi ha amagat ho és encara més. El propulsor principal és un 1.6 V6 sobrealimentat per un turbo elèctric, que, juntament amb uns altres quatre motors elèctrics (dos a l’eix davanter de 160 cavalls cadascun i dos més associats al motor V6) sumen una potència de més de 1.000 cavalls.

El cotxe també disposa d’un MGU-H que genera electricitat reaprofitant l’escalfor del motor i d’un MGU-K que recupera un 8% de l’energia que s’origina al frenar el cotxe. Aquesta energia s’acumula i quan el conductor ho desitgi pot activar el KERS per guanyar 136 cavalls de potència instantània. Com es pot veure, exactament igual que el que veiem cada diumenge a les curses de Fórmula 1.

El nou monstre de Mercedes hereta la tecnologia dels F1 campions del món

El conjunt de propulsors va col·leccionant una sèrie de dades absolutament espectaculars. Els més de 1.000 cavalls, juntament amb una caixa de canvis manual robotitzada de vuit velocitats, fa que la velocitat màxima sigui de més de 350 km/h o que el 0-200 km/h es faci en menys de 6 segons. A més, disposa d’una autonomia elèctrica d’uns 25 quilòmetres i el motor tèrmic pot girar a més d’11.000 revolucions per minut.

Això sí, segons la mateixa marca, el motor V6 té una durada aproximada d’uns 50.000 quilòmetres. Són pocs per a un cotxe convencional, però el Project One és de tot menys convencional.