Kia Stonic, un nou SUV coreà

Amb el llançament del nou Stonic, Kia pretén crear una alternativa en un segment en ple creixement, dominat amb mà de ferro pel Nissan Juke. Que els SUV estan de moda no es pot posar en dubte, però al llarg dels anys la mateixa categoria ha experimentat diversos canvis. En un primer moment la seva mida relativament gran, i l'èxit de models com el Nissan X-Trail o Qashqai, el Volkswagen Tiguan, l'Audi Q5 i un llarg etcètera han fet que fins i tot marques com Seat s'hagin incorporat a la llista amb models com l'Ateca. Últimament, però, les marques aposten per desenvolupar 'crossovers' amb la base de models urbans pertanyents al segment B; són els anomenats B-SUV. És aquí on trobem models com el Peugeot 2008, el Renault Captur, el Nissan Juke… I tot i que llista continua, Seat s'hi incorporarà amb el seu Arona, Hyundai va anunciar fa unes setmanes el model Kona, i Kia ha fet el mateix amb el seu últim model, l'Stonic.

El nou Stonic compartirà motoritzacions i elements mecànics amb el Kia Rio, i disposarà de mecàniques de gasolina –el motor tricilíndric 1.0 i els de quatre cilindres 1.2 i 1.4– i dièsel –el motor 1.4 CRDi.

Ara bé, el fet de compartir plataforma i elements mecànics amb el Rio, si bé suposa un important estalvi de desenvolupament, també significarà que no hi haurà versions dotades amb tracció integral, cosa que exemplifica la vocació urbana del nou Stonic.

Estèticament el Kia Stonic serà un model trencador, amb elements i solucions de disseny a mig camí entre els actuals Rio i Sportage, i comptarà amb un nivell de personalització que fins ara no s'havia assolit mai en cap altre cotxe de la gamma Kia.

Així doncs, l'Stonic tindrà un aspecte força agressiu però que respectarà el llenguatge de disseny de la marca, amb l'entrada d'aire característica compartida per tots els models i un estil cupè amb una carrosseria eixamplada que dona un aspecte de cotxe musculós.

El esbossos que facilita Kia serveixen per intuir que el nou Stonic tindrà un disseny força esportiu amb una caiguda pronunciada del sostre

L'interior també respecta molt el disseny dels models actuals de la gamma Kia i, per tant, és d'esperar que mantingui la qualitat i la bona distribució de què ja gaudeixen els models de la marca coreana. A més, segons la mateixa marca, l'Stonic oferirà més possibilitats de personalització que cap Kia vist fins ara, tant per l'interior com per l'exterior.

Tenint en compte que el seu llançament està previst per a aquest mateix any no tardarem a saber l'aspecte definitiu del model així com les dades de motoritzacions i equipaments, però encara ens haurem d'esperar.

Tot i que el nou Stonic es vendrà arreu del planeta, Kia espera que aquest SUV urbà s'adaptarà especialment bé als gustos del Vell Continent, on vol convertir-lo en un dels pilars de la marca. Tot i que encara no té un preu oficial, les primeres informacions apunten que el preu de sortida de les unitats d'accés estarà al voltant dels 19.000 euros.