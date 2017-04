Jeep Grand Cherokee Trackhawk, el SUV més potent del món

El Jeep Grand Cherokee és un totterreny magnífic, amb unes capacitats “off road” molt superiors a les de qualsevol SUV del seu segment i una estètica realment contundent. Però ara Jeep ha volgut portar el seu Grand Cherokee a l’extrem amb l’aparició de la versió Trackhawk, la versió més potent i més ràpida de la història de Jeep (i del segment SUV), que començarà a comercialitzar a finals d’aquest any.

El flamant Grand Cherokee Trackhawk utilitza el mateix motor HEMI V8 de 6’2 litres de cilindrada que les versions Hellcat dels Dodge Charger i Challenger per arribar a una potència de 707 cavalls, superant de llarg els 475 CV de l’actual Grand Cherokee SRT. A més, el nou Trackhawk arriba a un parell màxim de 875 Nm, una velocitat màxima de 290 km/h i accelera de 0 a 100 en 3’5 segons. Unes xifres espectaculars per un cotxe que pesa dos tones i mitja i està pensat per un ús intensiu fora de l’asfalt.

Estèticament el nou Trackhawk es diferenciarà de la versió SRT en les seves llandes de titani de 20 polzades, maridades amb uns pneumàtics Pirelli P Zero i un nou sistema de frens signat per Brembo amb discs de 400 mil·límetres i pinces de color groc. A més, la versió Trackhawk sacrifica els llums antiboira davanters per oferir una millor entrada d’aire i refrigeració al motor i la doble sortida del tub d’escapament.