Honda presenta el nou Type R

L’Honda Civic Type R és una llegenda universal. Un dels compactes esportius amb més prestigi internacional, que en aquesta ocasió arriba fins als 320 CV i 400 Nm de parell gràcies al seu motor turbo VTEC de dos litres de cilindrada.

Curiosament, el nou Type R apostarà per un sistema de tracció davantera -com sempre fins ara- i tan sols es podrà associar a un canvi manual de sis velocitats, estrenarà un nou xassís més rígid (fins un 38% de major rigidesa torsional que la generació precedent) i un sistema de suspensions específic per garantir la comoditat i tracció del compacte esportiu nipó.

Estèticament el nou Type R encara radicalitza més la silueta esportiva i futurista del nou Civic, oferint també una millor estructura aerodinàmica -emfatitzada pel seu espectacular aleró- que ofereix una menor resistència a l’aire i millora l’estabilitat a alta velocitat.

El nou Civic Type R es fabricarà a la planta d’Honda a Swindon (Regne Unit) a partir del proper estiu, i es comercialitzarà (tan sols amb la carrosseria de cinc portes) als cinc continents: serà el primer cop que Honda desembarqui el Type R als Estats Units.