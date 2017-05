Crònica d’una mort anunciada: Lancia tanca la seva pàgina web

La mítica Lancia és una marca en estat terminal. Induïda al coma vegetatiu pel conglomerat italoamericà FCA, Lancia ha signat avui un pas més cap a la seva desaparició tancant totes les webs europees que encara tenia obertes, mantenint de moment la italiana (que probablement desapareixerà d'aquí pocs mesos).

La marca transalpina tan sols comercialitzava fins ara algunes unitats de l’Ypsilon, un petit urbà que ja ni tan sols es pot trobar nou a cap concessionari del país. L’objectiu del grup Fiat-Chrysler és centralitzar recursos en aquelles marques que poden generar guanys (Jeep, Fiat o Alfa Romeo) i això significa deixar d’invertir en Lancia, la prestigiosa marca italiana de luxe amb un historial de servei i èxits esportius a l’alçada de ben pocs fabricants al planeta.

Però la història i el llegat no són motiu suficient per vendre cotxes, i Lancia havia fracassat en el mercat els darrers anys amb productes que els compradors no van saber apreciar, com ara la darrera generació dels Delta o Thema, refregits d’altres models del grup FCA.

Fiat tampoc vol vendre

Curiosament Fiat ha rebut diverses ofertes al llarg dels darrers anys per desfer-se de Lancia: fabricants com Geely (matriu de Volvo) o fins i tot BMW han preguntat per la marca italiana, però els Agnelli han rebutjat una vegada i una altra la possibilitat de vendre’s la marca. I és que en la ment de Marchionne existeix un projecte que preveu tornar la vida a Lancia i posicionar-la en el segment de Mercedes-Benz (berlines de luxe) tan bon punt els ingressos generats per Maserati i Alfa Romeo ho permetin.