Bultaco Brinco R-B, una moto elèctrica assequible fabricada a Catalunya

La nova versió R-B de la Brinco (la bicicleta elèctrica de Bultaco) costarà 3.995 euros, un preu sensiblement inferior al que fins ara tenia la gamma de motos elèctriques Brinco, donant resposta a una normativa cada cop més restrictiva amb les motos de camp i l’augment de la consciència per la preservació del medi ambient.

Però a diferència de les seves germanes Brinco, Brinco R Discovery, Brinco R-E i Brinco C, la nova R-B no serà tan sols una moto elèctrica: per primer cop la Brinco podrà transformar-se, si el seu propietari ho desitja, en una bicicleta elèctrica sense cap mena d’homologació o certificat tècnic.

La Brinco R-B equipa de sèrie un sensor de pedaleig que la converteix en bicicleta elèctrica i pot circular per la via pública

Amb tot, aquesta variant utilitza el mateix sistema de propulsió que la resta de la gamma amb una potència de 2 kWh, autonomia de fins a 100 quilòmetres, un plat de nou velocitats o pinyons, frens hidràulics, una velocitat màxima de 60 km/h, amb una estructura alleugerida -que implica un pes de tan sols 39 quilos- i es fabricarà a la planta que la mítica marca té a Montmeló.