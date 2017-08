Bentley Continental GT 2018, una oda al luxe

Bentley és una de les poques marques que saben combinar a la perfecció el luxe amb l’esportivitat, i pensar en la marca és pensar en el seu model Continental. De fet, el Continental ha sigut un model que ha tingut molts tipus de carrosseria diferents des del seu llançament, l’any 1952, però la marca anglesa va decidir rellançar el model l’any 2003 en format gran turisme. Si bé la primera generació no es va diferenciar gaire de la segona, la tercera promet un seguit d’innovacions que ben segur que marcaran la pauta a seguir pels de Crewe.

L’exterior és notablement diferent respecte de l’anterior model, però manté un llenguatge de disseny que el fa clarament recognoscible com un Bentley. S’ha optat per augmentar l’esportivitat accentuant l’aspecte musculós del cotxe, escurçant la distància del capó o rebaixant lleugerament l’altura de la suspensió. Al mateix temps, el disseny de les llandes de 21 o 22 polzades, els fars posteriors amb una estètica similar a la de les dels tubs d’escapament o els fars davanters d’efecte vidre aporten el toc elegant al conjunt.

Però sens dubte –i com sol ser habitual en aquests tipus de cotxes– és a l’interior on trobem els canvis més notables. Els materials nobles com la fusta de koa o l’alumini polit presideixen un habitacle molt acollidor i confortable que disposa de tapisseries i seients disponibles en diferents tipus de pells.

A nivell tecnològic, el nou Continental GT deixa enrere totes les carències tecnològiques que arrossegava l’anterior generació però manté el luxe com a aposta principal, ja que la pantalla central de 12,3 polzades es pot amagar deixant com a resultat un quadre de comandaments de perfil més clàssic gràcies a la presència de tres rellotges analògics situats a la part posterior.

Per primer cop disposa d’un quadre de comandaments digital d’estil similar al del Virtual Cockpit d’Audi o Volkswagen, així com de múltiples ajudes a la conducció tals com l’assistència de canvi de carril, el reconeixement de senyals, la càmera de visió nocturna per detectar objectes llunyans o el control de velocitat adaptatiu.

Pel que fa al sistema de so, hi ha tres opcions disponibles: l’equip de sèrie, que compta amb deu altaveus i una potència de 650 watts, un equip signat per Bang & Olufsen de setze altaveus i 1.500 watts i finalment un equip signat per Naim amb un total de divuit altaveus i 2.200 watts de potència. Tot això combinat amb la garantia que cap soroll de l’exterior ens molestarà, ja que els enginyers de Bentley han aconseguit reduir-lo fins a nou decibels gràcies a l’ús de vidres laminats.

El volant té un nou disseny però, a tall d’anècdota, es nota la mà del grup VAG, ja que els botons del volant multifunció són els mateixos que trobem als volants de la marca Audi.

Finalment, no podem passar per alt les innovacions mecàniques i electròniques que incorpora el nou Continental GT. El motor W12 de sis litres desenvolupa una potència de 635 cavalls i 900 Nm de parell, i gràcies a la caixa de canvis de doble embragatge i vuit velocitats i a un nou sistema de tracció total, el 0-100 km/h es fa en tan sols 3,7 segons.

Si bé és cert que habitualment aquests cotxes solen pecar de tenir un pes massa elevat, en el cas del nou Continental GT s’ha aconseguit reduir el pes fins a 80 quilos respecte de l’anterior generació, situant-se en uns acceptables 2.244 quilos.

D’altra banda el sistema Bentley Dynamic Ride proporciona, gràcies a l’ús d’un sistema de 48 volts, un gran control del pas pels revolts, reduint el balanceig. Juntament amb la suspensió neumàtica i a la possibilitat d’escollir fins a tres modes de conducció diferents, de ben segur la conducció del nou Continental GT serà molt pla