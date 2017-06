BMW Sèrie 6 GT, l’evolució de les espècies

El nou Sèrie 6 GT és la resposta de BMW a les necessitats d’un segment del mercat que volen disposar de la funcionalitat d’una berlina amb l’estètica d’un cupè -el resultat ens pot semblar més o menys encertat- i pren el relleu al vell Sèrie 5 GT.

Després de presentar la nova Sèrie 5 tot just fa uns mesos, BMW ha decidit optar per canviar el nom de la seva versió GT recuperant el nom de Sèrie 6 que tan bons records genera als aficionats del motor.

Aquesta nova generació és més lleugera -150 quilos- i disposa de suspensió neumàtica de sèrie, i supera els 5 metres de llarg i 1’9 d’ample. Gràcies a aquestes mides, el nou Sèrie 6 GT ofereix una capacitat de maleter de 610 litres, 100 litres més que l’antic Sèrie 5.

Mecànicament aquest nou Sèrie 6 GT utilitza la mateixa plataforma, elements mecànics i components que la Sèrie 5, i d’entrada BMW ofereix els models benzina 630i –amb motor de quatre cilindres i 258 CV- i 640i –aquest amb motor de sis cilindres en línia i 340 CV-. Pel que fa a mecàniques dièsel, BMW comercialitzarà el 630d, amb motor de sis cilindres i 265 CV de potència. Les versions 640i i 630d es podran associar al sistema de tracció integral xDrive, i totes les versions s’equiparan amb un canvi automatitzat ZF de vuit velocitats.

Però on el nou Sèrie 6 GT vol sobresortir és en el camp tecnològic i de seguretat, amb molts elements de confort opcionals heretats de la Sèrie 7, com ara els seients posteriors regulables electrònicament, el sistema “On-Street Parking” que ens informarà on hi ha espais disponibles per aparcar, seients amb funció de massatges, sistema multimèdia iDrive amb pantalla tàctil de 10 polzades i un “Head-up Display” un 7% més gran que el model anterior.