BMW Heritage R nine T, essència sobre dues rodes

La seva aparença retro i el so inconfusible del seu motor bòxer de dos cilindres delata les noves R nine T, les motos roadster de la gamma BMW Motorrad, batejades amb el nom d’Heritage. I és que la família Heritage -que inclou les R nine T, R nine T Scrambler, R nine T Racer, R nine T Pure i R nine T Urban G/S- ha arribat per consolidar-se com el referent de les motos d’estil cafè-racer, motos que mantenen l’esperit de les motos de carreres de mitjan del segle XX gràcis als seus manillars, al depòsit d’alumini acabat de forma artesanal o als tubs d’escapament en forma de trompeta, entre altres.

Aquestes motos, amb potències de 110 CV i 116 Nm de parell extrets del seu motor bòxer de dos cilindres refrigerat per aire, volen arribar als motards més experts, ajustant-se a diversos perfils de conductors. Així doncs, la R nine T Racer, amb el seu aire de moto de carreres dels 70 s’orienta vers un ús més esportiu, mentre que la variant Scrambler, amb els acabats de cuir i alumini, s’ajusta més a un estil vintage, la variant Pure vers un estil més purista i minimalista (amb moltes opcions de personalització) i l’Urban G/S manté viu cert esperit “offroad” gràcies a la seva forquilla telescòpica o el tarat de les seves suspensions.

Totes les variants de la R nine T homologuen un pes al voltant dels 200 quilos, i gaudeixen d’un compromís excepcional entre qualitat de fabricació, prestacions i un estil únic i inconfusible.

La nova gamma Heritage de la flamant R nine T es pot completa amb una pila d’extres, tals com tubs d’escapament signats per Akrapovic, llums intermitents LED, diversos elements en alumini, alarma o punys amb calefacció, entre altres, i tenen un preu de venda que arrenca en els 16.000. Si voleu veure en viu la gamma BMW heritage, aquest dijous 28 de setembre al vespre la marca bavaresa presentarà les novetats a l’ACE cafè de la capital catalana.