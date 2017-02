BMW escull Barcelona per presentar internacionalment la nova Sèrie 5

BMW estrena aquest 2017 la setena generació de la Sèrie 5, una de les berlines referència del seu segment. Si les primeres sis generacions de la berlina de representació bavaresa van arribar a vendre 7'9 milions de vehicles en total, els de Munic confien a fer que la nova generació de la Sèrie 5 esdevingui un nou èxit de vendes. Els seus principals arguments són una aposta decidia pel dinamisme, l'estil i l'incorporació de les últimes tecnologies.

L'elecció de Barcelona com escenari de la presentació de la nova Sèrie 5 no és casual, ja que no es el primer cop que la marca bavaresa escull Barcelona com seu per presentar els seus vehicles. Segons els responsables de la marca bavaresa, la capital catalana té un enorme atractiu gràcies a la seva ubicació geogràfica, el seu llegat cultural i patrimonial, l'accessibilitat de les infraestructures, el seu privilegiat clima o la seva decidida aposta tecnològica i mediambiental.