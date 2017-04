Audi e-tron Sportback, arriba el SUV elèctric d’Ingolstadt

La cursa dels esportius elèctrics ha creuat l’oceà i ha arribat al Vell Continent. En aquest cas és Audi la que presenta un prototip de SUV esportiu 100% elèctric anomenat e-tron Sportback. De fet l'Audi e-tron vol ser l'alternativa "premium" europea al Model X de Tesla o al flamant Jaguar I-Pace, que també arribarà al 2018.

Estèticament el nou e-tron Sportback juga les diverses cartes estètiques que millor funcionen en les tendències d'estil actuals. De fet aquest model fluctua entre l'estètica SUV, però mantenint alçades i proporcions d'un compacte i amb un pilar C amb un angle de caiguda que evoca una estètica cupè i esportiva.

Un altre dels camps de batalla del nou SUV elèctric d'Audi són els interiors del vehicle. Tot i ser un prototip, l'e-tron aposta decididament per oferir quatre places reals, ja que tan sols compta amb dos butaques a la segona filera.

L'altre punt fort del disseny dels interiors és la disposició i la tecnologia del quadre d'instruments, que si bé no anuncia encara una aposta real per la conducció autònoma vol demostrar la capacitat tecnològica de la marca.

El nou Audi e-tron es situarà entre els actuals Q5 i Q7, i compartirà molts elements mecànics i tecnològics amb el futur Porsche Mission-E. A més, el nou model elèctric d'Audi estarà dotat d'una plataforma de tracció integral (en principi no serà tecnologia quattro tal i com la coneixem) gràcies als dos motors elèctrics -un a cada eix- que impulsaran el model elèctric dels d'Ingolstadt.

El nou e-tron Sportback vol ser l'alternativa alemanya al Tesla Model X, i probablement significarà un abans i un després en la història d'Audi

La potència combinada dels dos motors arribarà als 429 CV (496 en mode "boost") i promet una autonomia real superior als 400 quilòmetres (500 quilòmetres en cicles molt optimistes). Tota aquesta potència servirà al e-tron Sportback per accelerar de 0 a 100 en tan sols 4'6 segons (més ràpid que un SQ5 impulsat per motor convencional V6, per exemple).

El futur e-tron Sportback es començarà a fabricar a finals d'any i es comercialitzarà al 2018 (potser en format i nom Q6 e-tron). De cara al 2019 Audi ha anunciat que desenvoluparà un Gran Turisme sobre la mateixa plataforma.