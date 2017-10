Audi comença la preproducció de l’A1 a Catalunya

Ja feia temps que sabíem que Audi fabricaria el seu petit A1 a la planta de Seat a Martorell, en substitució del Q3, que s'ha fabricat amb èxit al Baix Llobregat per abastir la demanda de tot el planeta durant els darrers anys.

El nou A1 (que encara no s'ha presentat oficialment) utilitza la plataforma modular MQBA0 -estrenada pel Seat Ibiza i que també utilitza l'Arona, dos models que també es fabriquen a Martorell- i l'assignació de la seva producció al Baix Llobregat va permetre que la marca catalana ampliés la seva plantilla durant els darrers 12 mesos, alhora que suposa un estalvi en economies d'escala de les marques del grup Volkswagen.

La continuïtat de la planta de Martorell i les inversions del grup Volkswagen continuen el seu curs, aliens a la tempesta econòmica de les darreres setmanes a Catalunya.

Aquest moviment fa que la planta de Seat a Martorell s'especialitzi com el principal productor de cotxes petits i mitjans (segments B i C) del grup Volkswagen, però queda marginada de les plantes més tecnològiques del grup, ja que d'entrada l'A1 no disposarà de versions híbrides ni elèctriques, ni d'avançats sistemes de conducció autònoma.

Per contra, el que sí farà Audi a Martorell serà un augment significatiu de la producció, ja que la marca d'Ingolstadt preveu fabricar més de 170.000 unitats de l'A1 i la versió esportiva S1 a Martorell durant el 2018, enfront de les 130.000 unitats de l'Audi Q3 -també és cert que calen menys hores per fabricar un A1 que un Q3-.