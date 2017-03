Ferrari celebra el seu 70è aniversari

Enzo Ferrari va començar la producció del seu primer model de carrer, el 125 S, al mes de març de l’any 1947, ara fa exactament 70 anys. Amb aquell primer model sorgit de la fàbrica de Maranello va començar la història de Ferrari, una petita escuderia familiar que es convertiria en la principal fabricant de cotxes esportius de luxe del planeta, i en el símbol del “Made in Italy” arreu del món.

Per celebrar l’esdeveniment Ferrari ha presentat un vídeo emotiu que recorda el primer 125 S creuant de nou les portes de Via Abetone Inferiore, per donar pas al flamant Ferrari Laferrari Aperta.

El primer Ferrari, un “fracàs prometedor”

El 125 S va ser el primer cotxe de carrer fabricat Ferrari, i estava construït íntegrament d’acer. El seu motor en V de 12 cilindres, senyal d’identitat dels Ferrari pura sang des d'aleshores, va ser dissenyat per Gioacchino Colombo de la mà de Giuseppe Busso i Luigi Bazzi. Dos mesos més tard, l'11 de maig de 1947, aquell primer 125 S –la lletra S indica la carrosseria tipus “Sport"- va debutar al circuit de Piacenza.

Aquella primer prova no va acabar gens bé, ja que una averia en la bomba de combustible va aturar el cotxe. Però el fracàs va durar només nou dies: el 20 de maig de 1947, al Gran Premi de Roma, el pilot Franco Cortese va guanyar la cursa al volant del flamant 125 S, en la primera de les sis victòries que aconseguiria aquell any.