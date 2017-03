Espectacular volta al Circuit de Catalunya en 360º(Vídeo)

L'equip Sauber ha filmat, per primer cop, una volta d'un Fórmula 1 al Circuit de Catalunya en 360º, on els espectadors podem canviar el punt de vista al nostre gust a bord del cotxe de Marcus Ericsson. A més, el vídeo disposa de diverses explicacions (per exemple sortint de box) i fins i tut un mapa del circuit com si fos un "Head-up Display" que mostra la ubicació del monoplaça en tot moment.