Com hem de desinfectar el cotxe?

Ara fa un mes i mig que us vam explicar com conservar el vostre vehicle durant el període de confinament. La immensa majoria de conductors catalans han seguit al peu de la lletra les instruccions i aviat tornaran a poder conduir el seu vehicle, però abans de fer-ho us convidem a descobrir com podem mantenir una bona higiene interior.

Segurament alguns de vosaltres ja heu hagut d’agafar el cotxe per anar a comprar o fer altres desplaçaments imprescindibles, però ara cal no abaixar la guàrdia i és molt recomanable utilitzar uns guants de làtex per fer el que hàgim de fer, com utilitzar un carro de supermercat, i llençar-los a les escombraries abans d’entrar al cotxe. De la mateixa manera, és recomanable utilitzar guants de làtex per fer determinades operacions, com ara pagar en un peatge o aturar-se a omplir el dipòsit en una benzinera o estació de servei. En tot cas, sempre cal llençar-los abans d’entrar al cotxe.

I és que l'interior dels cotxes és un espai on s’acumulen molts virus i bactèries, i és convenient mantenir-lo net de manera habitual, però especialment en una situació de pandèmia com aquesta. Segons apunten alguns estudis, el coronavirus pot sobreviure unes 72 hores en alguns materials de l’habitacle com els plàstics de les motllures o la consola, i en els metalls, com l’acer que s’utilitza en els tiradors de les portes.

Per netejar i desinfectar el cotxe és recomanable començar amb la neteja de la carrosseria i parar especial cura en elements crítics com ara els marcs de les portes i les seves manetes.

Un cop dins l’habitacle, convé que fem servir guants de làtex, diversos draps de cotó i tovalloletes d’un sol ús, amb la mascareta col·locada, i intentar netejar els elements exteriors amb aigua i sabó i els interiors amb solucions hidroalcohòliques de com a mínim el 70% de concentració d’alcohol, tot i que en quantitats petites. També és recomanable fer servir productes de neteja específics (si en tenim) i esprais d’aire comprimit especials per a sistemes d’aire condicionat. Eviteu utilitzar líquids com ara el lleixiu o l’amoníac, perquè farien malbé l'interior del cotxe.

Pel que fa a la neteja pròpiament, cal que incidim especialment en la del volant, les manetes d’obertura de les portes, els comandaments per col·locar els retrovisors, els comandaments de la ràdio i el climatitzador, el quadre de comandaments, la pantalla tàctil, la palanca del canvi de marxes i la palanca o el botó del fre de mà.