Volvo limita la velocitat màxima dels seus cotxes

Volvo és sinònim de seguretat. La marca sueca sempre ha apostat fort per oferir cotxes més cars que la resta, menys esportius que la resta però amb un plus de seguretat que els ha convertit en una referència del segment.

Tot i que les principals marques europees de cotxes Premium aposten cada cop més per presentar versions esportives, ràpides i amb aires juvenils i radicals, els suecs (ara integrats dins el grup xinès Geely) han decidit emprendre el camí contrari i limitar la velocitat dels seus cotxes amb el clar objectiu de reduir al mínim els morts o els ferits greus en els accidents de trànsit que impliquin els seus cotxes.

Val a dir que 180 km/h és una velocitat més que suficient per moure’s per les Autobahn alemanyes, l’únic lloc on els conductors del Vell Continent poden posar al límit els nous Volvo en trams de carretera oberta al trànsit. En aquest sentit Volvo incorpora també una nova funció als seus cotxes anomenada Care Key que permet programar i limitar la velocitat màxima del cotxe per part del conductor principal quan vol cedir el seu vehicle a un altre membre de la família, com ara els fills inexperts que s’acaben de treure el carnet.

Amb aquesta iniciativa Volvo intenta convidar a la reflexió sobre la velocitat per part de tots els conductors, ja que, segons afirmen els suecs en un comunicat de premsa, “la velocitat inadequada resta efectivitat als sistemes de seguretat integrats en els nous vehicles”. Volvo creu que aquesta nova política els permetrà obrir-se a nous compradors interessats en la seguretat, tot i que admeten que potser els farà perdre possibles clients interessats només en les prestacions pures.

Ara Volvo seguirà treballant en les altres dues grans causes d’accidentalitat a la carretera com són les distraccions (sovint per aparells electrònics) i el consum d’alcohol i drogues. La marca afirma que està treballant en noves mesures per intentar minimitzar el risc d’aquests factors humans que incideixen sobre la mortalitat i accidentalitat viària.