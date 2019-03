Els Volvo detectaran si has begut o t’has drogat abans de posar-te al volant

Volvo és un dels referents mundials de la seguretat, i vol seguir sent-ho en el futur. Per això està treballant en diversos projectes que millorin la seguretat al volant, com ara un sistema capaç de detectar si el conductor ha begut o ha consumit droga i, si és així, bloquejar l’encesa del vehicle.

Els suecs volen desenvolupar un programa que disposi de diversos sensors i càmeres a l’interior del cotxe que analitzin l’estat de la persona que es disposa a conduir. A més a més, el sistema podrà avisar el conductor si no està prou atent a la conducció tot i no conduir begut o drogat. I és que la major part dels accidents actualment es produeixen per diverses distraccions, com el telèfon o altres dispositius electrònics. Gràcies als moviments detectats per les càmeres, es vol prevenir qualsevol mena de situació de risc, com ara no mirar la carretera, deixar anar el volant o avançar en ziga-zaga amb una conducció temerària.

Si el conductor no està en condicions de conduir o no respon als senyals emesos pel cotxe, el sistema serà capaç d’ajustar la velocitat, avisar el servei d’assistència Volvo On Call i, si fos necessari, aturar el cotxe en un espai segur amb la senyalització corresponent.

Els Volvo del futur també disposaran d’un sistema anomenat Care Key que permetrà bloquejar algunes funcions o limitar la velocitat màxima en funció de la persona que condueixi el vehicle.

Aquest nou sistema, però, no arribarà fins a la dècada vinent, i la seva implementació i perfeccionament serà gradual i anirà associada a la nova plataforma modular SPA2, que Volvo compartirà amb altres models del grup xinès Geely, matriu dels suecs.