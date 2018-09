Descobrint la Segarra medieval i Montfalcó Murallat

Comencem la nostra ruta per la Segarra a Veciana, un petit municipi que administrativament pertany a l’Anoia -però que s’enquadra dins la comarca històrica o subcomarca de l’Alta Segarra- un nucli poblacional dispers articulat al voltant del castell de Veciana, una fortificació defensiva del segle XI.

Després de visitar l’església de Santa Maria de Veciana agafem la carretera BV-1005 que conflueix a la carretera BV-1001 per arribar fins el nucli de Sant Guim de Freixenet, ja dins dels dominis administratius de la Segarra, un poble relativament modern ja que es va articular al voltant de l’estació de ferrocarril que hi ha al mig del poble.

Deixem Sant Guim de Freixenet per la carretera LV-1003 i travessem els pobles de Freixenet de Segarra i de Verjós Guerrejat, abans d’arribar al poble de Montfalcó Murallat. Montfalcó Murallat és un dels pobles medievals més bonics, ben conservats i sobretot desconeguts de tota Catalunya.

Montafalcó Murallat, un poble desconegut

Montfalcó Murallat és una vila closa construïda sobre un turó que controla a la vall del riu Sió i conserva el perímetre de la seva muralla, i el seu castell, que originà la vila medieval, està documentat des de l’any 1043. Avui en dia Montafalcó Murallat depèn administrativament del poble de Les Oluges.

Després d’aparcar a la zona habilitada cal dirigir-se a peu a l’única entrada del recinte emmurallat, un portal amb dues arcades (dos arcs) que permeten accedir a la gran plaça central del poble.

En un dels extrems de Montfalcó Murallat es troba l’església de Sant Pere, d’origen romànic tot i que ha patit moltes reformes i ampliacions al llarg dels seus mil anys d’història, i sempre ha estat integrada a l’entramat defensiu de la vila.

Val la pena passejar i deixar-se sorprendre pels espais del poble i els seus carrers irregulars però ben empedrats, els carrers porticats i el color característic de les pedres de la comarca, que atorguen personalitat pròpia al poble.

Montfalcó Murallat és petit, ja que només hi ha dos carrers i una dotzena de cases adossades, dues de les quals ara funcionen com a cases rurals i un restaurant. Un dels atractius de la vila és el seu encant per haver sabut conservar la seva bellesa sense haver estat modificat per reformes posteriors.

Un dels espais més sorprenents del poble és l’antic forn comunal on tots els habitants podien coure el seu pa i socialitzar amb la resta d’habitants de la vila, en un temps on no tothom podia tenir un forn amb foc a casa seva.